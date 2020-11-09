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Компания Xiaomi выпустила актуальную стабильную версию MIUI 12 почти на десяток смартфонов. Несколько моделей обзавелись российской сборкой прошивки. Программное обеспечение во всех девяти случаях построено на базе операционной системы Android 10.

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В России обновление пришло на POCO F2 Pro. Это флагман на процессоре Snapdragon 865. Прошивка проходит под номером v12.0.4.0.QJKRUXM. Устройство оборудовано основной камерой с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп и поддержкой 8K ULTRA HD, 20-мегапиксельной выдвижной фронталкой, OLED-экраном и аккумулятором ёмкостью 4700 мА*ч.

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Хит продаж минувшего года Redmi Note 7 тоже получил российскую версию MIUI 12. Обновление имеет номер v12.0.1.0.QEAMIXM. Смартфон получил старый 14-нанометровый мобильный чип Snapdragon 660, аккумулятор вместимостью 4000 мА*ч и IPS-панель. Разрешение тыльной камеры составило 48 Мп + 5 Мп, а лицевой – 13 Мп.

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Российская прошивка MIUI 12.0.4.0.QCSRUXM стала доступна для одного из самых доступных телефонов китайской компании 2020 года. Он называется Redmi 9C. Модель отличается чипом NFC, мобильной платформой Helio G35 и аккумуляторной батареей на 5000 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Европейская версия вышла под номером v12.0.4.0.QCSEUXM.

Последний смартфон, который получил российскую версию MIUI 12 – бюджетник Redmi 9A. От предыдущей модели он отличается отсутствием NFC, сканера отпечатков пальцев и двух сенсоров на 2 Мп в тыльной камере. Сердцем устройства выступает однокристальная система Helio G25. Номер прошивки – v12.0.5.0.QCDRUXM. Эта же модель обзавелась китайской версией ПО – v12.0.4.0.QCDCNXM.

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Индийская оболочка MIUI 12 под номером v12.0.3.0.QCTINXM стала доступна для Redmi 9. Смартфон комплектуется IPS-панелью с вырезом под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. На тыльной панели расположены оптические модули разрешением 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Аппаратная платформа строится вокруг 12-нанометрового процессора Helio G80, а за работу без подзарядки отвечает АКБ на 5020 мА*ч.

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Там же вышла MIUI 12.0.3.0.QCRINXM для POCO C3. Смартфон является почти точной копией модели Redmi 9C, о которой писалось выше. Единственное весомое отличие заключается в отсутствии сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне корпуса.

На Redmi Note 9 «прилетела» прошивка MIUI 12.0.2.0.QJOIDXM в Индонезии. Модель имеет в арсенале 12-нанометровый чипсет Helio G85, аккумулятор ёмкостью 5020 мА*ч, дисплей IPS, 13-мегапиксельный селфи-модуль и основную камеру разрешением. В Китае Redmi 10X 4G получил MIUI 12.0.6.0.QJOCNXM. Характеристики совпадают с Redmi Note 9, только чип NFC отсутствует.

Наконец, на минувших выходных флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 получил китайскую версию прошивки MIUI 12.2.2.0.RJBCNXM. Он оборудован 10-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 845, 6,21” экраном AMOLED и основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп. Также отметим фронтальный селфи-модуль на 20 Мп и аккумулятор ёмкостью 3400 мА*ч.