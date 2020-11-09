Хакер взломали iPhone 11 Pro на iOS 14 за 10 секунд и получили 180 000 долларов
На минувшей неделе в Поднебесной прошло Международное соревнование по кибербезопасности под названием Tianfu Cup 2020. В рамках состязания две команды из Поднебесной испытали свои умения во взломе операционной системы iOS 14 в смартфоне Apple iPhone 11 Pro, который был анонсирован в конце третьего квартала 2019 года.
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Победу одержали Ant-Financial Light-Year Security Lab и команда Исследовательского института уязвимостей правительственной и корпоративной безопасности. Они справились с заданием лишь за 10 секунд. За взлом проприетарного программного обеспечения компании Apple каждая команда хакеров получила по 180 000 долларов. Правда, подробностей о взломе флагманского смартфона 2019 года пока что нет.
В рамках мероприятия хакеры успели взломать операционные системы Windows 10 v2004 и Android 10, веб-обозреватели Google Chrome и Mozilla Firefox, а также прочее программное обеспечения. После взлома iOS 14 специалисты получили доступ к галерее, списку контактам и другой конфиденциальной информации. При этом отмечается, что информация обо всех обнаруженных уязвимостях была отправлена в Apple, Google и остальным компаниям, чтобы их разработчики смогли устранить все недочёты.
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