OnePlus 8T CyberPunk Limited Edition поступит в продажу на глобальном рынке по цене 800 долларов
Недавно китайская компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 8T, а ещё спустя несколько дней появилась специальная версия CyberPunk Limited Edition. Модель уже 11 ноября поступит в продажу в Китае по цене 600 долларов. Международная версия окажется примерно на треть дороже.
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OnePlus 8T CyberPunk Limited Edition оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 в паре с 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Вместимость встроенного хранилища UFS 3.1 составляет 256 ГБ. Поставки на глобальном рынке стартуют 15 ноября. Цена новинки составила 800 долларов.
Флагман имеет кастомное программное обеспечение OxygenOS на базе операционной системы Android 11. Тыльная сторона имеет матовое покрытие с большой площадкой камеры вверху и глянцевой вставкой внизу. Разрешение оптических модулей составляет 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В основе фронталки установлен 16-мегапиксельный датчик изображения.
OnePlus 8T CyberPunk Limited Edition оснащается 6,55-дюймовой панелью AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Ещё одной особенностью устройства является аккумулятор с поддержкой 66-ваттной быстрой проводной подзарядки. Ёмкость составляет 4500 мА*ч. Также отметим интегрированный в дисплей биометрический сенсор, стереофонические динамики и отсутствие разъёма для наушников.
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