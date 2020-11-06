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OnePlus 8T CyberPunk Limited Edition поступит в продажу на глобальном рынке по цене 800 долларов

Поставки на глобальном рынке стартуют 15 ноября. Цена новинки составила 800 долларов.
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Недавно китайская компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 8T, а ещё спустя несколько дней появилась специальная версия CyberPunk Limited Edition. Модель уже 11 ноября поступит в продажу в Китае по цене 600 долларов. Международная версия окажется примерно на треть дороже.

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OnePlus 8T CyberPunk Limited Edition оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 в паре с 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Вместимость встроенного хранилища UFS 3.1 составляет 256 ГБ. Поставки на глобальном рынке стартуют 15 ноября. Цена новинки составила 800 долларов.

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Флагман имеет кастомное программное обеспечение OxygenOS на базе операционной системы Android 11. Тыльная сторона имеет матовое покрытие с большой площадкой камеры вверху и глянцевой вставкой внизу. Разрешение оптических модулей составляет 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В основе фронталки установлен 16-мегапиксельный датчик изображения.

OnePlus 8T CyberPunk Limited Edition оснащается 6,55-дюймовой панелью AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Ещё одной особенностью устройства является аккумулятор с поддержкой 66-ваттной быстрой проводной подзарядки. Ёмкость составляет 4500 мА*ч. Также отметим интегрированный в дисплей биометрический сенсор, стереофонические динамики и отсутствие разъёма для наушников.

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