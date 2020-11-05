Ryzen 9 5900X показал результат на уровне Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X в Geekbench
Буквально только что мы писали о тесте настольного процессора Ryzen 9 5900X в программном обеспечении CPU-Z. Как стало известно он прошёл тест на производительность в ещё одном бенчмарке. На этот раз CPU был замечен в Geekbench 5.
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12-ядерная платформа не смогла обойти ни 16-ядерную Ryzen 9 5950X, ни 8-ядерную Ryzen 7 5800X, которые набрали 1631 балл и 1634 балла соответственно. Сам герой заметки довольствовался результатом 1620 пунктов. При этом он обошёл такие процессоры, как Ryzen 5 5600X, Intel Core 9-10900K, Intel Core i-9900KS и другие. С полным списком можно ознакомиться на картинке ниже.
Ryzen 9 5900X представляет собой 12-ядерное 24-поточное решение с номинальной частотой 3,7 ГГц. Пиковая частота составляет 4,8 ГГц. Требования по теплоотводу – 105 Вт. Процессор имеет разблокированный множитель и 64 МБ кэш-памяти третьего уровня.
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Ryzen 9 5950X получил на четыре ядра больше, следовательно, число потоков выросло до 32. Базовая частота равна 3,4 ГГц, а максимальная – 4,9 ГГц. Он также получил 64 МБ кэш-памяти L3 и TDP 105 Вт. Наконец, Ryzen 7 5800X обладает октетом ядер с поддержкой многопоточности и частотой 3,8-4,7 ГГц. TDP составляет 105 Вт, а объём кэш-памяти третьего уровня уменьшен вдвое, до 32 МБ.
Все три процессора выполняются по нормам 7-нанометровой технологии. Чипы поддерживают PCI Express 4.0, работают с оперативной памятью DDR4-3200 и рассчитаны на установку в сокет AM4.
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