Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Буквально только что мы писали о тесте настольного процессора Ryzen 9 5900X в программном обеспечении CPU-Z. Как стало известно он прошёл тест на производительность в ещё одном бенчмарке. На этот раз CPU был замечен в Geekbench 5.

реклама

12-ядерная платформа не смогла обойти ни 16-ядерную Ryzen 9 5950X, ни 8-ядерную Ryzen 7 5800X, которые набрали 1631 балл и 1634 балла соответственно. Сам герой заметки довольствовался результатом 1620 пунктов. При этом он обошёл такие процессоры, как Ryzen 5 5600X, Intel Core 9-10900K, Intel Core i-9900KS и другие. С полным списком можно ознакомиться на картинке ниже.

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Ryzen 9 5900X представляет собой 12-ядерное 24-поточное решение с номинальной частотой 3,7 ГГц. Пиковая частота составляет 4,8 ГГц. Требования по теплоотводу – 105 Вт. Процессор имеет разблокированный множитель и 64 МБ кэш-памяти третьего уровня.

реклама

Ryzen 9 5950X получил на четыре ядра больше, следовательно, число потоков выросло до 32. Базовая частота равна 3,4 ГГц, а максимальная – 4,9 ГГц. Он также получил 64 МБ кэш-памяти L3 и TDP 105 Вт. Наконец, Ryzen 7 5800X обладает октетом ядер с поддержкой многопоточности и частотой 3,8-4,7 ГГц. TDP составляет 105 Вт, а объём кэш-памяти третьего уровня уменьшен вдвое, до 32 МБ.

Все три процессора выполняются по нормам 7-нанометровой технологии. Чипы поддерживают PCI Express 4.0, работают с оперативной памятью DDR4-3200 и рассчитаны на установку в сокет AM4.