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7 смартфонов Xiaomi 2020 года получили официальную стабильную прошивку MIUI 12 в Европе

Обновление получили и флагманские модели, и бюджетные.
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Xiaomi официально подтвердила выход стабильной прошивки MIUI 12 с операционной системой Android 10 в Европе для семи смартфонов, которые были анонсированы в 2020 году. Обновление получили и флагманские модели, и бюджетные.

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MIUI 12 под номером v12.0.10.0.QJDEUXM стала доступна для сентябрьских флагманов Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Смартфоны почти не отличаются друг от друга. Каждая модель получила 7-нанометровую платформу Snapdragon 865, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и 144-герцовую панель IPS диагональю 6,67 дюйма. Из общего отметим 20-мегапиксельную фронтальную камеру, NFC, поддержку 5G, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. 

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Xiaomi Mi 10T Pro оборудован 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Основная камера имеет разрешение 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп и оптическую стабилизацию. Стандартное издание доступно в модификациях 6/8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ. Кроме того, вместо сенсора на 108 Мп используется 64-мегапиксельная матрица, а оптическая стабилизация отсутствует.

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Для флагмана Xiaomi Mi 10 выпущен апдейт MIUI 12.0.6.0.QJBEUXM. Смартфон тоже оборудован чипсетом Snapdragon 865. В Европе он предлагается в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. До России добралась только старшая версия. На борту есть аккумулятор на 4780 мА*ч с 30-Вт зарядной по проводу и беспроводным путём, 90-герцовый дисплей на органических светодиодах с интегрированным дактилоскопом, стереодинамики, 20-Мп фронталка и основная камера разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп с оптической стабилизацией, но без телеобъектива.

Версия Pro тоже получила актуальную версию MIUI 12 – v12.0.5.0.QJAEUXM. Сегодня стало известно, что компания Xiaomi сняла с продаж смартфон на некоторых рынках. Он от стандартного издания отличается в первую очередь камерой. Разрешение ультраширокоугольного модуля увеличено до 20 Мп, а вместо сенсоров на 2 Мп установлены телеобъективы на 12 Мп и 8 Мп. Кроме того, ёмкость аккумулятора уменьшилась до 4500 мА*ч, но зато мощность проводной зарядки выросла до 50 Вт. Доступна модель в конфигурации 8/256 ГБ.

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POCO X3 NFC обзавёлся прошивкой MIUI 12.0.4.0.QJGEUXM. Смартфон может похвастаться наличием IPS-матрицы с поддержкой частоты обновления 120 Гц и аккумулятором ёмкостью 5160 мА*ч с 33-Вт зарядкой через USB-C. Модель получила 8-нм чипсет Snapdragon 732G и предлагается в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. ОЗУ в обоих случаях – 6 ГБ. Разрешение основной камеры составило 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а лицевой – 20 Мп.

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Сразу два смартфона китайской компании получили MIUI 12 вчера, 3 ноября. Прошивка под номером v12.0.8.0.QCFEUXM «прилетела» на бюджетник Redmi 9A, а модель среднего класса Xiaomi Mi Note 10 Lite обзавелась версией v12.0.2.0.QFNEUXM.

Redmi 9A – Один из самых доступных смартфонов производителя. Он получил чип Helio G25, 13-Мп основную камеру в паре с 5-Мп фронталкой и аккумулятор на 5000 мА*ч. В Mi Note 10 Lite установлен изогнутый экран OLED диагональ 6,47 дюйма. Аппаратным базисом служит Snapdragon 730G, а за автономность отвечает аккумулятор на 5260 мА*ч. Разрешение основной камеры – 64 Мп + 2 Мп + 5 Мп + 8 Мп. Селфи-модуль построен на 16-Мп сенсоре.

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