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Компания Xiaomi официально подтвердила выпуск новой глобальной версии программного обеспечения MIUI 12 сразу для семи смартфонов. По три модели продаются под брендами Mi и Redmi, а ещё одна относится к бренду POCO, который несколько месяцев назад стал независимым. Правда, много новых смартфонов он пока что выпускать не может. Поэтому в подавляющем большинстве случаев под брендом POCO выходят уже существующие модели.

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Но глобальную стабильную прошивку получил девайс, который является исключением. Он называется POCO X3 NFC. Апдейт проходит под номером v12.0.4.0.QJGMIXM. Устройство представили в начале сентября 2020 года. Оно получило процессор Snapdragon 732G, 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной.

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Вместимость несъёмного аккумулятора составила 5160 мА*ч, а мощность проводной зарядки – 33 Вт. Корпус имеет защиту от воды IP53, чем не может похвастаться ни один смартфон китайской компании. Одной из особенностей POCO X3 NFC стала 120-герцовая панель IPS. Она имеет диагональ 6,67” и разрешение FHD+. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Во фронталке используется сенсор на 20 Мп. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Глобальная стабильная версия MIUI 12 под номером v12.0.1.0.QFGMIXM стала доступна для одного из самых продаваемых смартфонов китайской компании минувшего года. Речь о Redmi Note 7. Это первая модель, анонсированная после того, как Xiaomi объявила о выделении Redmi в отдельный бренд.

Телефон комплектуется чипсетом Snapdragon 660, который выполняется по нормам 14-нанометровой технологии. Ёмкость АКБ составила 4000 мА*ч. Смартфон оснащён двойной основной камерой на 48 Мп + 5 Мп, 13-мегапиксельной фронталкой, тыльным биометрическим сенсором и IPS-панелью формата FHD+, диагональ которой составила 6,3”.

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Серия Redmi K20 тоже получила стабильную глобальную прошивку MIUI 12. Правда, обновление пока что рассылается исключительно «по воздуху» и установить его в ручном режиме нет возможности. Семейство представлено двумя моделями: Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

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Оба смартфона получили 6,39” панель OLED с интегрированным дактилоскопическим сканером, 20-мегапиксельный выдвижной селфи-модуль и тройную основную камеру разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Также из общего отметим аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч и набор проводных/беспроводных интерфейсов, включая NFC и разъём для наушников.

Redmi K20 Pro оборудован 7-нанометровым процессором Snapdragon 855 и поддерживает 27-ваттную подзарядку. В стандартной версии установлена 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 730, в то время как мощность зарядки снижена до 18 Вт.

Xiaomi Mi 9T тоже обзавёлся актуальной сборкой MIUI 12. Но, опять же, пока что апдейт рассылается исключительно «по воздуху». В техническом плане смартфон является копией Redmi K20, поэтому второй раз параметры перечислять не будем.

Xiaomi Mi 9 – ещё одна флагманская модель 2019 года, которая получила стабильную глобальную версию MIUI 12, но пока только OTA. Смартфон оборудован чипом Snapdragon 855 и аккумулятором на 3300 мА*ч. Вместе с 27-ваттной проводной он поддерживает и беспроводную зарядку. Её мощность составила 20 Вт.

В Mi 9 есть основная камера с тремя модулями на 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп и 20-мегапиксельная фронталка. Дисплей OLED получил диагональ 6,39”, каплевидный вырез и дактилоскопический сенсор. Разъёмом для наушников флагманов прошлого поколения не обзавёлся.

Последний смартфон в нашем списке – Xiaomi Mi 8. О нём детально писать не будем, т.к. уже есть отдельная заметка. Её прочитать можно здесь. В завершение добавим, что глобальная версия MIUI 12 Stable для каждого из семи смартфонов построен на базе ОС Android 10.