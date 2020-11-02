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Старый флагман Xiaomi получил глобальную прошивку MIUI 12 Stable на Android 10

Речь идёт о модели Xiaomi Mi 8, которую представили в конце мая 2018 года.
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Компания Xiaomi обновила до MIUI 12 один из флагманских смартфонов 2018 года. Речь идёт о модели Xiaomi Mi 8, которую представили в конце мая 2018 года на мероприятии Mi Product Launch 2018. Флагман поступил в продажу с операционной системой Android 8.1 Oreo.

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Несмотря на то, что на одном мероприятии со смартфоном китайская компания анонсировала прошивку MIUI 10, на рынке модель появилась с предустановленным программным обеспечение MIUI 9. Более свежая версия проприетарного ПО пришла с одним из следующих обновлений.

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Сегодня, 2 ноября, пекинский производитель выпустил для Xiaomi Mi 8 глобальную стабильную прошивку MIUI 12 под номером v12.0.1.0.QEAMIXM. Прошивка основана на десятой ревизии зелёного робота. Шансов получить Android 11 у флагмана, которому исполняется скоро два с половиной года, практически нет. На MIUI 13 тоже особо надеяться не стоит. Напомним, что в начале осени нынешнего года герой заметки наряду с ещё несколькими моделями 2018 года перестал получать еженедельные бета-версии MIUI 12.

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Как обычно, обновление рассылается «по воздуху». Распространение прошивки для всех пользователей займёт некоторое время, а пока OTA-апдейт доступен лишь для 30% смартфонов. Но если вы не хотите ждать своей очереди, можете скачать архив и установить программное обеспечение MIUI 12 самостоятельно через встроенный режим восстановления.

Напомним, что при создании Xiaomi Mi 8 китайская компания вдохновлялась дизайном iPhone X, который вышел почти девятью месяцами ранее. Флагман 2018 года получил 6,21-дюймовую панель Super AMOLED с широким вырезом. Он содержит динамик, сенсоры и 20-Мп фронталку. На тыльной стороне расположились двухмодульная система основной камеры и сканер отпечатков пальцев. Разрешение камеры составило 12 Мп + 12 Мп.

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Смартфон оборудован мобильным процессором Snapdragon 845, который выполняется по нормам 10-нанометровой технологии. На момент премьеры устройства это была самая производительная однокристальная система для Android-телефонов. Она имеет восемь ядер с частотой 1,8-2,8 ГГц и графический контроллер Adreno 630.

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В зависимости от комплектации смартфон оснащается 64/128/256 ГБ встроенной памяти. Во всех трёх случаях предусмотрено 6 ГБ ОЗУ. Отдельно стоит отметить версию с 8 ГБ оперативки и накопителем на 128 ГБ, которая обладает прозрачной тыльной стороной. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 3400 мА*ч. Он получил поддержку 18-ваттной зарядки по технологии Quick Charge 4+.

Xiaomi Mi 8 оборудован NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Разъёма для наушников, стереодинамиков и защиты от воды в смартфоне нет. Слот под карту microSD тоже отсутствует. При этом модель может похвастаться стеклом Gorilla Glass пятого поколения (последнее на момент премьеры), поддержкой записи видео в 4K UHD при 60 FPS и каркасом из алюминия 7000-й серии.

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