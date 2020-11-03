Стоимость памяти NAND и DRAM продолжает падать
Аналитическое агентство DRAMeXchange заявляет о падении цен на память NAND и DRAM. Связывают это с новыми санкциями, введёнными Соединёнными Штатами в отношении китайского технологического гиганта Huawei. Напомним, что компания из Поднебесной находиться под американскими санкциями уже примерно полгода.
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Стоимость оперативной памяти DRAM упала на 8,9%, в то время как флеш-память NAND теперь стоит на 3,4% дешевле. Напомним, что память DRAM в середине лета уже успела подешеветь на 5% после резко скачка в начале 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В четвёртом квартале текущего года средние цены на DRAM и NAND продолжат снижаться на фоне низкого спроса. Избыточное предложение приведёт к тому, что стоимость оперативной и флеш-памяти упадёт на 10%. Стоит отметить, что в России такое снижение цены компенсируется ростом курса доллара и евро.
Несмотря на весь негатив, посыпать голову пеплом пока ещё рано. Прогнозируется, что в течение первой половины 2021 года рынок памяти стабилизируется, а цены на DRAM и NAND вновь начнут повышаться. Вместе с тем, компания Semiconductor Equipment and Material International ожидается рост издержек на производство полупроводниковой продукции в 2021 году на уровне 18%.
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