Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Huawei за последние пять дней прошлого месяца успела выпустить актуальную версию прошивки EMUI 10.1 для 15 смартфонов. В этот же список входит несколько моделей бренда Honor, для которых выпускается программное обеспечение Magic UI 3.1.

реклама

27 октября EMUI 10.1 стала доступна для Huawei nova 7 SE 5G Vitality Edition и nova 7 SE 5G, а Magic UI 3.1 прилетела на Honor Play 4 Pro. Обновления вышли под номерами v10.1.1.118, v10.1.1.196 и v3.1.0.115 соответственно. Во всех случаях апдейт принёс сентябрьский патч безопасности ОС. При этом издание Vitality Edition получило поддержку Huawei HiCar, Knuckle Gestures и ряд оптимизаций камеры.

анонсы и реклама 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене Еще одна <b>RTX 3070 в продаже</b> 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Обе модели серии nova оборудованы основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 16-мегапиксельной фронталкой и аккумулятором на 4000 мА*ч. Обычная версия SE получила чипсет Kirin 820, а в версии Vitality Edition установлена однокристальная система Dimensity 820.

реклама

Honor Play 4 Pro оснащён флагманским 7-нм чипом Kirin 990 без поддержки 5G. Разрешение основной камеры составило 40 Мп + 8 Мп, а лицевой – 32 Мп + 8 Мп. За питание отвечает аккумуляторная батарея на 4200 мА*ч.

28 октября глобальная прошивка под номером EMUI 10.1.0.167 за патчем безопасности операционной системы за сентябрь пришла на Huawei Mate X, первый сгибаемый смартфон китайской компании. Флагман оборудован 7-нм SoC Kirin 980. Сгибаемая панель Foldable OLED имеет диагональ 8”, а дополнительная матрица AMOLED характеризуется размером 6,6”. Камера в смартфоне только одна. Её разрешение составляет 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Ёмкость АКБ – 4500 мА*ч.

реклама

29 октября флагман двухлетней давности Honor Magic 2 обзавёлся сентябрьской заплаткой безопасности Android вместе с прошивкой Magic UI 3.1 под номером v10.1.0.164. Разрешение основной камеры – 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп, а для селфи используется трио сенсоров на 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Сердцем слайдера выступает чип Kirin 980, а за питание отвечает аккумулятор на 3500 мА*ч.

реклама

30 октября прошивка EMUI 10.1.1.195 «прилетела» на Huawei Enjoy 20 Pro и Enjoy Z 5G, а Honor 30 Youth получил Magic UI 3.1.1.195. Апдейт оптимизирует работу системы. Между собой смартфоны не отличаются. Они оборудованы аккумулятором 4000 мА*ч и однокристальной системой Dimensity 800. Разрешение тыльной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп.

31 октября новая прошивка стала доступна сразу для семи смартфоном китайской компании и принесла патч безопасности за сентябрь. Huawei nova 5, nova 5z и nova 5i получили EMUI 10.1.0.93. Первые две модели оснащены 48-Мп камерой, фронталкой на 32 Мп и чипом Kirin 810. Стандартное издание получило АКБ на 3500 мА*ч, а версия nova 5z оборудована батареей на 4000 мА*ч. В nova 5i установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. Во фронтальной и основной камерах используется сенсор на 24 Мп. Вычислительным центром выступает чип Kirin 710F.

Huawei Mate 30 Pro 4G/5G и Mate 30 RS Porsche Design обзавелись апдейтом EMUI 10.1.0.160. В смартфонах установлен чип Kirin 990 4G/5G. Аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч. Разрешение фронталки составляет 32 Мп + ToF 3D, а основной камеры – 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп + ToF 3D.