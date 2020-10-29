Первые видеокарты GeForce RTX 3070 добрались до Москвы по цене около 60 000 рублей
Магазин «Регард» начинает продавать в Москве первые видеокарты серии GeForce RTX 3070. Пока что ускорители доступны к заказу исключительно при сборке персонального компьютера через конфигуратор. Предлагаются покупателям модели GeForce RTX 3070 GamingPro и GeForce RTX 3070 GamingPro OC в исполнении тайваньской компании Palit.
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Стоимость графических ускорителей составляет 61 100 рублей и 58 900 рублей соответственно. В обоих случаях покупатели получают Retail-версию с официальной гарантией на 36 месяцев. Обе видеокарты оснащены 8-нанометровым графическим чипом GA104 поколения Ampere. Адаптеры получили 5888 универсальных процессоров, 184 текстурных бkока, 96 блоков рендеринга, 184 тензорных ядра и в четыре раза меньше ядер трассировки лучей.
В Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC чип трудится на частоте 1,5-1,77 ГГц и соединён с памятью 256-разрядной шиной. Объём видеопамяти типа GDDR6 составляет 8 ГБ. Эффективная частота VRAM – 14 ГГц. Требования по теплоотводу составляют 220 Вт. Ускоритель следует использовать с блоком питания мощностью не менее 650 Вт.
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Palit GeForce RTX 3070 GamingPro отличается частотой видеочипа. Номинальная частота составляет тоже 1500 МГц, а в Boost-режиме она повышается до 1725 МГц. Оба видеокарты поддерживают подключение четырёх 8K-мониторов, DirectX 12 Ultimate и имеют трёхслотовую систему охлаждения. Для дополнительного питания предусмотрены коннекторы 8+8 pin.
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