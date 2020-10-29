В России закончился дефицит видеокарт GeForce RTX 3090
Компания NVIDIA в начале осени представила видеокарты серии GeForce RTX 30, включая флагманскую модель GeForce RTX 3090. Недавно она поступила в продажу и в России, но в первое время была доступна в ограниченном количестве. Сейчас дефицит завершился.
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В магазине «Регард» за 183 100 рублей можно купить модель Gigabyte GeForce RTX 3090 AORUS, а ускоритель Inno3D GeForce RTX 3090 ICHILL X4 обойдётся в 169 600 рублей.
В «Ситилинк» доступны видеокарты в исполнении Palit и MSI. Так, вы сможете купить MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC, Palit GeForce RTX 3090 GAMEROCK, Palit GeForce RTX 3090 GAMINGPRO OC и Palit GeForce RTX 3090 GAMEROCK OC. Цена составляет 163 990 рублей, 166 990 рублей, 159 990 рублей и 168 990 рублей.
Напомним, что видеокарта GeForce RTX 3090 оборудована 8-нанометровым чипом GA102-300-A1 поколения Ampere. Частота видеочипа может отличаться в зависимости от модели. Ускоритель оснащается 24 ГБ видеопамяти типа GDDR6X с 384-битной шиной и эффективной частотой 19 500 МГц.
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Модель обладает 10 496 потоковыми процессорами, 328 текстурными блоками и 112 блоками растеризации. Графический ускоритель получил 328 тензорных ядер и в четыре раза меньше ядер трассировки лучей. GeForce RTX 3090 потребляет 350-420 Вт и поддерживает работу сразу с четырьмя 8K ULTRA HD.
Inno3D GeForce RTX 3090 ICHILL X4 получила систему охлаждения на 3,5 слота. Во всех остальных перечисленных выше видеокартах система охлаждения занимает три слота на материнской плате.
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