Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi выпустила программное обеспечение MIUI 12 Closed Beta от 29 октября 2020 года. Закрытую бета-версию получило 16 моделей китайской компании, включая несколько смартфонов, продаваемых под брендом Redmi.

реклама

Redmi K30 Pro на процессоре Snapdragon 865 и Redmi K30 5G на Snapdragon 765G обзавелись прошивкой на ОС Android 11. Всем остальным смартфонам «прилетела» закрытая версия оболочки с операционной системой Android 10.

анонсы и реклама RTX 3090 MSI нереф в продаже 3090 Gigabyte Aorus в Регарде 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Что касается других моделей бренда Redmi, апдейт стал доступен для Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G, которые были анонсированы в 2020 году. Оба смартфона оснащены 7-нанометровым процессором Dimensity 820. Отметим, что до декабря этого года пока что ни одна компания не может выпускать устройства на этой однокристальной системе от MediaTek.

Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K30 4G и Redmi K20 Pro тоже получили обновление. Все они были анонсированы в прошлом году. Модель Redmi K20 Pro оборудован флагманским процессором 2019 года Qualcomm Snapdragon 855. Также апдейт доступен для Redmi K30 Ultra. Это «юбилейная модель», которая вышла в честь десятилетия Xiaomi и стоит в начальной модификации 285 долларов, как первый флагман компании. Похвастаться она может 144-герцовой панелью и 7-нанометровым чипсетом Dimensity 1000+.

реклама

Если говорить о девайсах бренда Mi, то операционная система Android 10 с проприетарной надстройкой MIUI 12 Closed Beta от 29 октября стала доступна для Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition, Mi CC9, Mi 9 SE и для флагманских моделей Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro. Последние два смартфона оснащены на Snapdragon 855 и Snapdragon 855+ соответственно.