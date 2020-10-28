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Смарт-часы Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 представлены в России

Продажи стартуют в ноябре текущего года.
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В конце сентября компания Huami, которая занимается производством спортивных браслетов Xiaomi Mi Band, анонсировала умные часы Amazfit GTS 2 и Amazfit GTR 2. Вчера, 27 октября, обе модели были представлены на российском рынке.

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Amazfit GTR 2 оборудованы круглым дисплеем AMOLED диаметром 1,39 дюйма. Разрешение составляет 454 x 454 точки. Защиту обеспечивает 3D-стекло. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 471 мА*ч. По словам производителя, в обычном режиме использования время автономной работы достигает двух недель. Если пользоваться новинкой без умных функций, автономность повышается почти в три раза – до 38 дней.

Функция SomnusCare занимается мониторингом сна, а REM – предлагает рекомендации по улучшению качества сна. Также на борту есть сенсор для измерения частоты сердечных сокращений, работающий в режиме 24/7. Кроме того, часы получили датчик SpO2 для определения уровня насыщенности крови кислородом.

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Amazfit GTR 2 поддерживают распознавание 12 видов тренировок, оборудованы навигационным модулем GPS и микрофоном, который позволяет принимать вызовы. Однако, поддержка eSIM отсутствует, поэтому часы должны быть сопряжены со смартфоном. Делается это по протоколу Bluetooth. Также отметим поддержку работы с голосовым ассистентом Xiaomi Xiao AI и Near Field Communication.

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Amazfit GTS 2 оснащены прямоугольной панелью на органических светодиодах. Диагональ составила 1,65 дюйма, а разрешение – 348 x 442 точки. Дисплей защищён изогнутым 3D-стеклом. Вопросами автономности занимается аккумуляторная батарея зарядной ёмкостью 246 мА*ч. Время работы без подзарядки в нормальном режиме составляет 7 дней. Без использования умных функций – 20 дней.

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На борту есть NFC, GPS, сенсоры для определения уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений. Мониторинг сна наряду с возможностью управлять воспроизведением музыки и принимать входящие вызовы тоже присутствует. Опять же, поддержка eSIM не предусмотрена.

Amazfit GTS 2 и Amazfit GTR 2 заключены в алюминиевый корпус с защитой 5ATM. Первая модель предлагается в трёх цветовых решениях: чёрное, серое и золотистое. Цена обоих часов в Китае составила 125 евро. В Европе модели оценили в 179 евро. В России новинки оказались чуть дороже, чем в Поднебесной, но дешевле, чем на европейском рынке. Так, стоимость составляет 13 990 рублей или примерно 155 евро. Продажи стартуют в ноябре текущего года.

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