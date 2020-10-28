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Компания Huawei в сентябре представила прошивку EMUI 11. Возможно, одиннадцатая ревизия станет последней версией EMUI перед переходом на HongMeng. Производитель тестирует программное обеспечение на своих топовых смартфонах в Китае и за его пределами. Пока что для нескольких моделей доступна бета-версия EMUI 11. Но уже стало известно, когда компания начнёт выпускать стабильную оболочку. Этот процесс начнётся в середине декабре и затянется примерно на три месяца.

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Итак, 17 декабря 2020 года стабильная версия EMUI 11 станет доступна для флагманских смартфонов Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Бета-тестирование началось в середине текущего месяца. Все три модели могут похвастаться 7-нанометровым процессором Kirin 990 5G, подэкранным сканером отпечатков пальцев, 32-мегапиксельной фронталкой и сенсором Sony IMX700 на 50 Мп в основной камере.

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Huawei P40 оборудован 6,1” экраном FHD+. Ёмкость аккумулятора составила 3800 мА*ч. Есть NFC и разъём для наушников. В основной камере помимо сенсора на 50 Мп установлены ультраширокоугольный модуль на 16 Мп и телеобъектив на 8 Мп с 3x зумом.

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Huawei P40 Pro и P40 Pro+ получили 90-герцовую панель разрешением 1200p по меньшей стороне. Зарядная ёмкость АКБ выросла до 4200 мА*ч. Разъём для наушников пропал. Вариант Pro предлагает пользователям 12-мегапиксельный телеобъектив с зумом 5x и 40-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру на 40 Мп. В версии Pro+ есть два 8-Мп телефотомодуля с приближением 10x и 3x без потери качества.

14 октября стартовало тестирование EMUI 11 для флагмана Huawei Mate 30 Pro. Стабильную версию прошивки он начнёт получать «по воздуху» тоже с 17 декабря, как и семейство Huawei P40. При этом о выходе обновления для Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G и Mate 30 Pro 5G пока что информации нет.

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Модель Mate 30 Pro оборудована «экраном-водопадом». Разрешение основной камеры составило 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп. Телеобъектив на 8 Мп обеспечивает приближение кратностью 3x без потери качества. Во фронталке установлен сенсор на 32 Мп. Также отметим чипсет Kirin 990, NFC и аккумулятор на 4500 мА*ч.

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27 февраля 2021 года обновление получат все флагманы семейства Huawei P30: стандартное издание, версии P30 Pro и P30 Pro New Edition. Они оснащены 32-Мп камерой для селфи и 7-нм чипсетом Kirin 980. Обычная модель получила основную камеру с модулями на 40 Мп, 16 Мп и 8 Мп. Ёмкость АКБ составила 3650 мА*ч. В двух старших версиях установлены аккумуляторы на 4200 мА*ч, а разрешение тыльной камеры составляет 40 Мп + 8 Мп + 20 Мп.

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X 5G на Kirin 980 с 24-Мп фронталкой получат стабильную прошивку EMUI 11 начиная с 19 марта 2021 года. Стандартная модель оснащена камерой разрешением 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп и АКБ на 4000 мА*ч. Mate 20 Pro и Mate 20 X оборудованы модулями на 40 Мп, 20 Мп и 8 Мп, а ёмкость аккумулятора выросла до 4200 мА*ч.

Сгибаемый смартфон Huawei Mate Xs получит апдейт 17 января 2021 года. Он оборудован камерой, как у Huawei P40, а фронтальный модуль при этом отсутствует. Во флагмане установлены чип Kirin 990 5G, 8,0” и 6,6” панели и аккумуляторная батарея на 4500 мА*ч.

Наконец, Huawei nova 5T начнёт обновляться до стабильной версии EMUI 11 лишь с конца первого квартала 2021 года. Выход стальной прошивки назначен на 26 марта. Напомним, что смартфон получил чип Kirin 980, основную камеру с модулями на 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + Мп, фронтальный 32-Мп сенсор и аккумулятор на 3750 мА*ч.