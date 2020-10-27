NVIDIA выпустит видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti с 7424 ядрами и 9984 ядрами CUDA
Американская компания NVIDIA в этом году уже представила новое поколение видеокарт серии GeForce RTX 30 на базе GPU Ampere. Как стало известно, к трём ранее анонсированным моделям в ближайшем будущем могут прибавиться ещё два ускорителя. Называться они будут GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti. О первом сообщило издание Hardware Times, а о втором – Videocardz.
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Информации о возможных новинках пока что немного. Ожидается, что GeForce RTX 3080 Ti получит 8-нанометровый видеочип GA102-250 с 9984 ядрами CUDA. Объём видеопамяти типа GDDR6X составит 12 ГБ, а разрядность шины – 384 бита. Напомним, в GeForce RTX 3090 предусмотрено вдвое больше VRAM и 10 496 потоковых процессоров.
В GeForce RTX 3070 Ti мы сможем увидеть 8-нанометровый GPU GA102-150 с 7724 потоковыми процессорами. Видеочип будет соединён с памятью посредством 320-разрядной шины. При этом объём памяти составит 10 ГБ.
Ожидается, что данная модель сможет обеспечить производительность на уровне GeForce RTX 3080. Напомним, анонсированная в сентябре видеокарта оснащается чипом GA102-200 с 8704 ядрами CUDA и несёт на борту 10 ГБ видеопамяти с 320-разрядной шиной.
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