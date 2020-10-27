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Компания Huawei в сентябре прошлого года анонсировала программное обеспечение EMUI 10 для своих смартфонов вместе с Magic UI 3 для моделей Honor. Уже минувшей весной вышли версии EMUI 10.1 и Magic UI 3.1. Сейчас производитель активно тестирует бету EMUI 11 и Magic UI 4 на флагманских моделях, а тем временем более скромные смартфоны получают новые ревизии предыдущих версий проприетарной прошивки. Как стало известно актуальные сборки Magic UI 3.1 и EMUI 10 / 10.1 стали доступны для 12 устройств Honor и Huawei соответственно.

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Начнём с моделей Huawei Enjoy Z 5G, Enjoy 20 Pro и Honor 30 Youth. Они практически не отличаются друг от друга. Все три устройства оснащены 90-герцовой панелью IPS диагональю 6,5 дюйма, основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 16-мегапиксельной фронталкой и 7-нанометровой платформой Dimensity 800 5G. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мА*ч.

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Модели компании Huawei получили обновление EMUI 10.1.1.193. Оно добавляет патч безопасности за сентябрь 2020 года и оптимизирует работу камеры. Смартфон бренда Honor обзавёлся прошивкой Magic UI 32.1.1.193 с теми же новшествами.

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Всё то же самое «прилетело» на Honor X10, но с обновлением Magic UI 3.1.1.176. Смартфон оснащён чипсетом Kirin 820 и тоже поддерживает 5G. Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и диагональ 6,63 дюйма. Разрешение основной камеры – 40 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В выдвижной фронталке установлен сенсор на 16. Ёмкость аккумулятора составила 4300 мА*ч.

Honor 10 Lite получил сентябрьский патч с прошивкой EMUI 10.0.0.225, на Huawei Mate 20 Lite заплатка безопасности пришла с EMUI 10.0.0.258, а на Honor 8X – с EMUI 10.0.0.229. Все смартфоны были анонсированы в 2018 году.

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Honor 10 оборудован 10-нм чипом Kirin 970 AI, 5,84” IPS FHD+ панелью и основной камерой разрешением 16 Мп + 24 Мп. Во фронталке установлен сенсор на 24 Мп, а ёмкость встроенной аккумуляторной батареи в смартфоне составила 3400 мА*ч.

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Honor 8X и Huawei Mate 20 Lite оснащены среднеуровневым 12-нм чипсетом Kirin 710, основной камерой разрешением 20 Мп + 2 Мп и аккумулятором на 3750 мА*ч. Модель компании Honor получила 6,5” панель IPS и 16-Мп фронталку. В смартфоне Huawei используется двойная селфи-камера разрешением 24 Мп + 2 Мп, а диагональ экрана уменьшена до 6,3 дюйма.

Завершать будем пятёркой моделей Huawei, которым «прилетела» актуальная версия EMUI 10.1. Это все флагманы семейства P30, середняк P40 Lite 5G и ещё одна топовая модель Mate 20 X. Последняя получила заплатку безопасности операционной системы за август, а не за сентябрь.

Huawei P40 Lite 5G обзавёлся версией v10.1.0.243. Он оснащён 6,5” FHD+ IPS экраном, чипсетом Kirin 820 5G и аккумулятором на 4000 мА*ч. Во фронталке используется 16-мегапиксельный датчик изображения. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Huawei Mate 20 X получил EMUI 10.1.0.165. Фаблет оборудован 7,2” дисплеем OLED, основной камерой разрешением 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп и фронталкой на 24 Мп. Ёмкость встроенной батареи составила 5000 мА*ч. Смартфон поддерживает ввод цифровым пером.

Наконец, флагманам серии Huawei P30 досталась прошивка EMUI 10.1.0.168. Стандартная модель оснащена основной камерой на 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп, 6,1” OLED экраном и аккумулятором на 3650 мА*ч. В Huawei P30 Pro и P30 Pro New Edition используется тыльная камера разрешением 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, 6,47” панель OLED и АКБ ёмкостью 4200 мА*ч. Все три смартфона получили 32-Мп фронталку и чипсет Kirin 980.