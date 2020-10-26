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Китайская компания Xiaomi уже завтра, 27 октября, анонсирует самый дешёвый флагманский смартфон на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Модель будет называться Redmi K30S. Правда, грядущая новинка, скорее всего, окажется лишь китайской копией Xiaomi Mi 10T.

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Такой вывод можно сделать после публикации на просторах всемирной паутины официальных изображений смартфона и перечня технических характеристик. Внешне Redmi K30S точно станет полной копией модели Mi 10T. Предстоящая новинка тоже получит 144-герцовую жидкокристаллическую панель диагональю 6,67 дюйма, боковой сканер отпечатков пальцев и большую площадку основной камеры с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Во фронталке будет установлен 20-мегапиксельный датчик изображения.

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Большинство технических характеристик тоже будет совпадать. В частности, Redmi K30S позаимствует у Xiaomi Mi 10T аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой по проводу через симметричный порт USB-C, 7-нм систему-на-кристалле Qualcomm Snapdragon 865, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 6, поддержку Near Field Communication и операционную систему Android 10 с фирменной прошивкой MIUI 12 сразу из коробки.

Единственное, чем могут отличаться смартфоны – объёмы памяти. Xiaomi Mi 10T был анонсирован в конце сентября в Европе в модификациях с 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Цена начальной конфигурации составила 499 евро, а топовой – 549 евро.

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Ожидается, что Redmi K30S дополнительно будет предлагаться в модификациях с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти. При этом на данный момент известна цена только версии 6 ГБ + 128 ГБ – 2499 юаней или 375 долларов.

Таким образом, грядущая новинка станет самым дешёвым в мире смартфоном на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 865. На данный момент самым доступным решением на флагманском мобильном процессоре Qualcomm является vivo iQOO Neo 3. Его представили в конце апреля 2020 года. Цена за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти составила 2698 юаней или 400 долларов.

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В завершение добавим, что Xiaomi Redmi K30S станет последним представителем семейства K30. Первые модели 30-й серии были анонсированы в конце декабря прошлого года. Тогда китайская компания представила Redmi K30 4G и Redmi K30 5G на Snapdragon 730G и Snapdragon 765G соответственно. Уже в этом году появились Redmi K30i на Snapdragon 768G, Redmi K30 5G Racing Edition на Snapdragon 765G, Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition на Snapdragon 865, а также Redmi K30 Ultra на Dimensity 1000+.