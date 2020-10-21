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Realme 7 – один из последних смартфонов китайской компании. Модель уже продаётся на международном рынке после китайского дебюта в начале осени. Сейчас на AliExpress цена упала, и смартфон стоит дешевле, чем Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

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Герой заметки на китайской торговой площадке предлагается в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем на 64 ГБ. Цена составляет около 180 долларов. При этом рекомендованная стоимость – 199 евро или 235 долларов. Redmi Note 9 Pro в этой же конфигурации на AliExpress стоит примерно на 40 долларов дороже, а в России официальная цена и вовсе составляет 315 долларов (23 990 рублей), правда, встроенной памяти предусмотрено вдвое больше.

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Смартфоны имеют массу общего. Например, разрешение фронтальной камеры составляет в обоих случаях 16 Мп. Конкуренты оснащены чипом NFC с поддержкой Google Pay, боковым биометрическим сенсором, адаптерами беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi 5, разъёмом для наушников и портом USB-C.

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В Realme 7 установлена основная камера с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Модель компании Xiaomi по этим параметрам тоже почти не отличается. Она оборудована аккумулятором на 5020 мА*ч с 30-Вт подзарядкой, а в основной камере используется сенсор на 5 Мп для макросъёмки.

Основные отличия между двумя моделями касаются внешнего вида, экрана и мобильного процессора. Герой заметки имеет вертикальную площадку тыльной камеры, а дисплей построен на базе 90-герцовой матрицы IPS разрешением Full HD+. Диагональ составляет 6,5 дюйма. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass третьего поколения.

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Работает Realme 7 на базе мобильного чипсета Helio G95 производства тайваньской компании MediaTek. Чипсет выполнен по 12-нанометровой технологии. Пиковая частота составила 2,05 ГГц. Графический чип – ARM Mali G76 MC4. Для расширения встроенного хранилища есть отдельный слот для microSD.

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Для сравнения, в Redmi Note 9 Pro используется 60-герцовая матрица IPS диагональю 6,67 дюйма, а для защиты выбрана стеклянная панель Gorilla Glass пятого поколения. При этом сердцем смартфона выступает 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 720G с графикой Adreno 618 и частотой до 2,3 ГГц.

Отметим, что Realme 7 представили в России 20 октября, и компания начала продажи в Tmall на AliExpress в своём официальном магазине. Однако, на момент написания заметки товар уже был недоступен. То ли партия была очень скромной, то ли спрос оказался большим. Как бы там ни было, с 20 по 31 октября купить смартфон в модификации с 8 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти можно было за 20 000 рублей (260 долларов). Возможно, к концу месяца модель вновь будет в наличии, поэтому ссылку на AliExpress добавляем.