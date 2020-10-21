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OnePlus Nord подешевел на 145 долларов – Snapdragon 765G, 90-Гц панель, NFC и продвинутая камера
450 долларов версия 12/256 ГБ уже стоила раньше. А вот 365 долларов за вариант 8/128 ГБ – это самая низкая цена с начала продаж.

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В этом году китайская компания OnePlus уже успела анонсировать четыре смартфона. Три из них представляют флагманский сегмент, а их цена составляет от 699 евро до 999 евро. И только одна модель ориентирована на тех, кто не готов много денег тратить на смартфон. Она называется OnePlus Nord. Сейчас летняя новинка доступна на AliExpress со скидкой 110 / 145 долларов в зависимости от модификации.

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Конфигураций памяти предусмотрено только две. Причём в двух одинаковых вариантах доступны все четыре смартфона китайской компании, которые появились в 2020 году. OnePlus Nord можно купить в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ примерно за 365 долларов. Для сравнения, на старте продаж середняк появился с ценником 475 долларов (399 евро).

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Топовая версия комплектуется 12 ГБ оперативки. Хранилище вмещает максимум 256 ГБ данных. Но часть отводится под операционную систему. Цена смартфона летом составила 499 евро или 595 долларов. На данный момент на AliExpress модель предлагается на 145 долларов. Так, стоимость составляет по акции 450 долларов.

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Заметим, что 450 долларов версия 12/256 ГБ уже стоила раньше. А вот 365 долларов за вариант 8/128 ГБ – это самая низкая цена с начала продаж. Ожидаем, что в следующем месяце на распродаже 11.11 стоимость приблизится к 300 долларов. В России официально купить OnePlus Nord нельзя.

Герой заметки оборудован 7-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 765G. Чипсет поддерживает сети 5G за счёт встроенной платы Snapdragon X52. Ускоритель Adreno 620 отвечает за графику, а частота CPU составляет от 1,8 ГГц до 2,4 ГГц. Ёмкость комплектной батареи в смартфоне составила 4115 мА*ч. Модель обзавелась поддержкой 30-Вт зарядки по проводу и заряжается с нуля до 70% за 30 минут всего лишь. Но этим уже никого не удивить в конце-то 2020 года.

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Главная особенность OnePlus Nord, на которой компания акцентировала внимание во время анонса – фронтальная камера. В её основу положено сразу два модуля: основной на 32 Мп и ультраширокоугольный на 8 Мп. Угол захвата – 105 градусов. Снимать видео можно в 4K UHD при 60 FPS. 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера установлена и на тыльной стороне. Но угол захвата вырос до 119 градусов. Там же обосновались матрицы глубины и макро с разрешением 2 Мп и 5 Мп соответственно, а венцом всей системы является 48-мегапиксельный модуль с оптической стабилизации изображения. Основная камера снимать видео в 4K UHD может, но только при 30 FPS.

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Модель оборудована 90-герцовой панелью на органических светодиодах. У некоторых пользователей наблюдался брак с экраном на старте продаж. Но компания назвала это особенностью OLED-панели. Правда, в случае с OnePlus 8 Pro за 999 евро производитель при такой же «особенности дисплея» проводил бесплатный ремонт, менял «особенный» смартфон на новый или просто возвращал деньги.

Дисплей в OnePlus Nord имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,44 дюйма. В экран интегрирован биометрический сенсор. Каркас смартфона сделан из пластика, а сзади и спереди установлены стеклянные панели Gorilla Glass пятого поколения. Из прочего отметим GPS, NFC, операционную систему Android 10 с прошивкой OxygenOS 10, Bluetooth / Wi-Fi и отсутствие разъёма для наушников.

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North Yankton
22:00
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Конечно на i7 можно годами сидеть, для этого их и покупают. I3 и i5 приходится чаще менять, скупой всегда платит дважды.
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jsth
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Anglesmith
21:53
>>но у intel c 11 cерии будет фишка в виде выделения процессорных линий для жесткого диска, плюс у intel есть еще avx У AMD это все тоже есть.
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Rm76
21:53
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Anglesmith
21:50
Скорее всего нет. Может быть весной, но сразу после анонса точно в очереди за ним стоять не буду
16-ядерный флагманский AMD Ryzen 9 5950X обошёл лучший 18-ядерный HEDT-чип Intel i9-10980XE на 43%
Albert Velichko
21:50
Мой первый компьютер около 20 лет назад был собран на амд атлон 2000, потом только интел. Уже 6 лет сижу на сore i74960х, вроде актуален еще, сейчас в паре с 1080 ti и 32 гига оперативы. Но все чаще п...
16-ядерный флагманский AMD Ryzen 9 5950X обошёл лучший 18-ядерный HEDT-чип Intel i9-10980XE на 43%
peppery
21:46
Сидеть на Зен2/Зен3 до весны 22 года почти наверняка. Плюс непонятно как ддр5 стартанет, возможно придется до лета пока поправят болячки.
16-ядерный флагманский AMD Ryzen 9 5950X обошёл лучший 18-ядерный HEDT-чип Intel i9-10980XE на 43%
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