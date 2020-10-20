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На прошлой неделе состоялась презентация amazing-смартфонов серии iPhone 12. Стандартное издание и версия Pro уже доступны для предварительного заказа. Как стало известно, новинки оказались в разы популярнее своих предшественников в США.

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На американском рынке приём предзаказов открылся 16 октября. За 24 часа, по данным аналитика Минг-Чи Куо, американская компания смогла реализовать примерно 1,7-2 млн смартфонов по предварительным заявкам. Год назад спрос был заметно ниже – 500-800 тысяч за сутки, т.е. в среднем он вырос почти втрое.

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23 октября в Соединённых Штатах стартуют продажи смартфонов. iPhone 12 без учёта налогов можно будет купить по цене от 799 долларов за вариант с 64 ГБ встроенной памяти, а версия Pro обойдётся как минимум в 999 долларов в модификации с накопителем вместимостью 128 ГБ. Ожидается, что к 23 октября по предварительному заказу компания Apple сможет продать около 9 млн устройств. Для сравнения, фактические продажи всего семейства iPhone 11, которое состоит из трёх моделей, составили не более 12 млн единиц.

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Куо отмечает, что объём предварительных заявок на iPhone 12 Pro превысил все ожидания. Причём как экспертов, так и самой компании Apple. Связано это с большим спросом на смартфон не только в США, но и в Китае и Европе. С чем это связано, сказать сложно, поскольку новинка несильно отличается от предшественника.

Вся первая партия iPhone 12 Pro в синей расцветке корпуса уже распродана. При этом сроки доставки для новых покупателей пришлось сдвинуть на несколько недель. Изначально ожидалось, что пользователи получат новинку 23 октября, но теперь смартфон будет доставлен не раньше 6 ноября. С другими расцветками пока что таких проблем нет.

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Минг-Чи Куо подчеркнул, что спрос на iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini окажется не таким высоким. При этом аналитик ожидает, что суммарно все четыре смартфона смогут собрать рекордную кассу по итогам нынешнего и следующего годов. Напомним, что iPhone Xr в 2018 году лишь за три месяца разошёлся тиражом порядка 40 млн единиц, успев стать самым популярным смартфоном. То же самое год спустя сделал iPhone 11, который и сейчас является наиболее продаваемым телефоном на рынке. Ожидается, что iPhone 12 будет продаваться лучше, чем все остальные новинки суммарно.

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Напомним, что все четыре смартфона компании Apple оснащены 5-нанометровым мобильным процессором A14 Bionic, 12-мегапиксельной фронталкой, дисплеем Super Retina XDR и поддерживают технологию Face ID. iPhone 12 mini получил 5,4” экран, основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп и 64-256 ГБ встроенной памяти. Цена в России составила 69 990-84-990 рублей в зависимости от комплектации. В iPhone 12 диагональ экрана повышена до 6,1 дюйма, а стоимость каждой конфигурации увеличена на 10 000 рублей.

iPhone 12 Pro получил 6,1-дюймую матрицу разрешением и 12-Мп телеобъектив с 2x зумом. Вместимость ПЗУ составила 128-512 ГБ, а стоимость – 99 990-129 990 рублей. Наконец, версия Pro Max отличается 12-мегапиксельным телеобъективом с 2,5x зумом по отношению к стандартной камере. Дисплей имеет диагональ 6,7 дюйма. iPhone 12 Pro Max стал самым дорогим смартфоном Apple в России. Цена в топовой модификации составила 139 990 рублей. Также есть версии за 109 990 рублей и 119 990 рублей.