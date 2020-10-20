Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

iPhone 12 и iPhone 12 Pro оказались в разы популярнее, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Американская компания смогла реализовать примерно 1,7-2 млн смартфонов по предварительным заявкам. Год назад спрос был заметно ниже – 500-800 тысяч за сутки, т.е. в среднем он вырос почти втрое.

[ ] для раздела Блоги
1
2080 Super MSI Gaming по самой низкой цене за все время
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На прошлой неделе состоялась презентация amazing-смартфонов серии iPhone 12. Стандартное издание и версия Pro уже доступны для предварительного заказа. Как стало известно, новинки оказались в разы популярнее своих предшественников в США.

реклама

На американском рынке приём предзаказов открылся 16 октября. За 24 часа, по данным аналитика Минг-Чи Куо, американская компания смогла реализовать примерно 1,7-2 млн смартфонов по предварительным заявкам. Год назад спрос был заметно ниже – 500-800 тысяч за сутки, т.е. в среднем он вырос почти втрое.

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

23 октября в Соединённых Штатах стартуют продажи смартфонов. iPhone 12 без учёта налогов можно будет купить по цене от 799 долларов за вариант с 64 ГБ встроенной памяти, а версия Pro обойдётся как минимум в 999 долларов в модификации с накопителем вместимостью 128 ГБ. Ожидается, что к 23 октября по предварительному заказу компания Apple сможет продать около 9 млн устройств. Для сравнения, фактические продажи всего семейства iPhone 11, которое состоит из трёх моделей, составили не более 12 млн единиц.

реклама

Куо отмечает, что объём предварительных заявок на iPhone 12 Pro превысил все ожидания. Причём как экспертов, так и самой компании Apple. Связано это с большим спросом на смартфон не только в США, но и в Китае и Европе. С чем это связано, сказать сложно, поскольку новинка несильно отличается от предшественника.

Вся первая партия iPhone 12 Pro в синей расцветке корпуса уже распродана. При этом сроки доставки для новых покупателей пришлось сдвинуть на несколько недель. Изначально ожидалось, что пользователи получат новинку 23 октября, но теперь смартфон будет доставлен не раньше 6 ноября. С другими расцветками пока что таких проблем нет.

реклама

Минг-Чи Куо подчеркнул, что спрос на iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini окажется не таким высоким. При этом аналитик ожидает, что суммарно все четыре смартфона смогут собрать рекордную кассу по итогам нынешнего и следующего годов. Напомним, что iPhone Xr в 2018 году лишь за три месяца разошёлся тиражом порядка 40 млн единиц, успев стать самым популярным смартфоном. То же самое год спустя сделал iPhone 11, который и сейчас является наиболее продаваемым телефоном на рынке. Ожидается, что iPhone 12 будет продаваться лучше, чем все остальные новинки суммарно.

реклама

Напомним, что все четыре смартфона компании Apple оснащены 5-нанометровым мобильным процессором A14 Bionic, 12-мегапиксельной фронталкой, дисплеем Super Retina XDR и поддерживают технологию Face ID. iPhone 12 mini получил 5,4” экран, основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп и 64-256 ГБ встроенной памяти. Цена в России составила 69 990-84-990 рублей в зависимости от комплектации. В iPhone 12 диагональ экрана повышена до 6,1 дюйма, а стоимость каждой конфигурации увеличена на 10 000 рублей.

iPhone 12 Pro получил 6,1-дюймую матрицу разрешением и 12-Мп телеобъектив с 2x зумом. Вместимость ПЗУ составила 128-512 ГБ, а стоимость – 99 990-129 990 рублей. Наконец, версия Pro Max отличается 12-мегапиксельным телеобъективом с 2,5x зумом по отношению к стандартной камере. Дисплей имеет диагональ 6,7 дюйма. iPhone 12 Pro Max стал самым дорогим смартфоном Apple в России. Цена в топовой модификации составила 139 990 рублей. Также есть версии за 109 990 рублей и 119 990 рублей.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple iphone
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
1
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
15
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
5
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
76
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
37
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 76
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 30 смартфонов, которые получат Android 11 на MIUI 12 в 2020 году – список и сроки выхода
1
Новая версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 13 смартфонов Xiaomi
4
Геймпад Sony Dualshock v2 сильно подешевел - лучший геймпад на рынке потерял в цене 3000 рублей
38
Цена HUAWEI P30 Pro рекордно упала на 250$ – игровой процессор, NFC, мощная камера и быстрая зарядка
10
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл игровой Ryzen 7 3800X на 42% и сравнялся с 12-ядерным Ryzen 9 3900X
96
Huawei P30 Pro подешевел на 540 долларов – флагман 2019 года с сервисами Google и NFC по низкой цене
3
108 Мп флагман Xiaomi Mi 10 подешевел на 400$ – NFC, зарядка 50 Вт, мощный процессор и OLED-дисплей
8
Sony Xperia 5 подешевел на 260 долларов – Snapdragon 855 и профессиональная камера по низкой цене
+
Первые достоверные сведения о процессорах Intel 12-го поколения Alder Lake – огромный чип, DDR5 и PCI-E 5.0
40
Флагманы NVIDIA резко подешевели после появления в магазинах GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080
8
GeForce RTX 3090 в ограниченном количестве поступила в российскую розницу–цены, ссылки, доступность
24
AMD Ryzen 5600X, 5800X и 5900X оказались на 25-30% быстрее предшественников – опубликованы первые результаты тестов
111
Игровой 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600XT рекордно подешевел – 4500 МГц со скидкой до 4500 рублей
37
Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn и Death Stranding теперь доступны на Linux с новой версией Proton 5.13
13
8-ядерный Core i7-9700K@4.9 ГГц сильно подешевел – лучший игровой процессор со скидкой в 8 500 рублей
58
NVIDIA начала снабжать видеокарты GeForce RTX 3090 FE дополнительными термопрокладками
16
OnePlus упал в цене на 170 долларов – Snapdragon 865, NFC, 120-Гц дисплей и аккумулятор на 4500 мА*ч
+
Самый бюджетный игровой процессор Intel Core i3-10100F появился в магазинах РФ по сверхнизкой цене
23
Геймерский Ryzen 5 5600X обходит 6-ядерный Core i5-10600K на 36% в новых тестах SiSoftware
41
Цена Huawei P30 упала до 350 долларов – Kirin 980, NFC и сервисы Google со скидкой 530 долларов
3

Популярные статьи

ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
5
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
300
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
54
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
15
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
5
Подводные камни покупки смартфона на Aliexpress – стоит ли занижать цену в декларации – реальная история
37
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
30
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
15
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
1

Сейчас обсуждают

Anna Stroser
13:50
фонат такой фонат
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Anna Stroser
13:49
хз кого пугает хоть 500 какая разнеца , это только мамкены голубки майнеры переживают
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Сергей Vorvort
13:49
Андервольтинг всегда неплох если не снижает производительность или снижает на пару процентов.
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Listoman
13:49
Реальный жор всегда отличен от того, что тебе пишет прога) Чтобы их можно было юзать 24/7 без последствий для блока и его кабелей)
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Synergysegfseg
13:48
В сводной диаграмме автор перепутал названия, должно быть сверху в разгоне, снизу с номинальными частотами, это просто помарка. Во всех остальных тестах всё указано верно.
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
Dryden
13:47
и голубой огонек под ними горит. Нет, не зря, не зря...
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Юра Репченко
13:47
В AM4 можно 16 ядер запихать. В 1200й не больше 10. Есть целый ряд задач где количеством ядер можно компенсировать рост IPC на будущих поколениях.
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Сергей Хомич
13:46
За то, что он поддерживает linux (вне зависимости от коммерческих интересов) я ему прощаю все. И игры я стараюсь покупать именно в стим
Глава Valve подтвердил, что компания неоднократно приступала к созданию Half-Life 3
Ацкий Сотона
13:46
У красных голубые ? - Чувствуете диссонанс , нет ? Шизофрения не жмет , голубой воин ? Руки вы может марать и не будете , да кто же вас голубых знает , куда вы языками своими , да как в том анекдоте ...
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Сергей Vorvort
13:46
Каким образом? Я в бенчмарках вольтаж как только не крутил - больше 375 ватт карта не потребляла, хотя у меня лимит увеличен в 2 раза. Думаешь зачем на "азотные" карты третий разъем питания ставят?
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем