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Сегодня, 20 октября, ожидается презентация смартфона Realme 7 Pro в России. На мировом рынке модель появилась ещё в прошлом месяце. Её цена составила 299 евро или 350 долларов. Сейчас новинка предлагается со скидкой в 70 долларов.

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На AliExpress купить смартфон Realme 7 Pro можно за 280 долларов. В будущем модель ещё сильнее должна будет подешеветь, что сделает её более сильным конкурентом для Redmi Note 9 Pro. Заметим, что устройство китайской компании Xiaomi в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти тоже начало продаваться по цене 299 евро (350 долларов), однако, уже сейчас этот вариант на AliExpress обойдётся в 235 долларов безо всяких скидок, а на распродажах стоимость может и вовсе падать до 200 долларов.

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Герой заметки также оборудован встроенным флеш-накопителем ёмкостью 128 ГБ, однако, объём оперативной памяти составляет 8 ГБ. Одинаковая вместимость внутреннего хранилища – не единственный параметр, который совпадает с Redmi Note 9 Pro. Например, новинка тоже оборудована мобильным процессором Snapdragon 720G, который имеет CPU с частотой до 2,3 ГГц и графику Adreno 618, а выполняется по нормам 8-нанометровой технологии.

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Интерфейсы тоже идентичные. Есть разъём для наушников, слот под карту памяти без необходимости отказываться от одной из SIM-карт, Bluetooth / Wi-Fi, GPS и USB Type-C. Основные камеры тоже практически одинаковые, но несколько отличий всё же есть. Realme 7 Pro имеет новый сенсор на 64 Мп оптического формата 1/1,73 дюйма. Светосила оптики – f/1,8. Разрешение ультраширокоугольного модуля составило 8 Мп, а двух дополнительных – по 2 Мп. В смартфоне компании Xiaomi используется более старая матрица на 64 Мп типа 1/1,72 дюйма, в то время как в макромодуле установлен 5-мегапиксельный сенсор.

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Новинка оснащена Super AMOLED матрицей. В сравнении с IPS у неё есть свои преимущества и недостатки, но несмотря на всё это, стоит она дороже жидкокристаллической панели. Дисплей на органических светодиодах в герое заметки характеризуется размером 6,4 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+, что выливается в плотность пикселей 411 точек/дюйм. В экран интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 3+. К слову, в Redmi Note 9 Pro биометрический сенсор расположен на правом торце.

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В левом верхнем углу лицевой части есть отверстие для 32-мегапиксельной фронтальной камеры. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч и поддерживает быструю зарядку по проводу. Мощность составила 65 Вт, чем мало кто может похвастаться в этом ценовом сегменте. Заряжается батарея за 12 минут до 50% и за полчаса до 100% с нуля. Для сравнения, в Redmi Note 9 Pro установлена АКБ на 5020 мА*ч с 30-ваттной подзарядкой.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Realme 7 Pro появится в России по цене в диапазоне 25 000-28 000 рублей. Xiaomi Redmi Note 9 Pro в магазине «Ситилинк» сейчас стоит 23 990 рублей, как и на старте продаж. Возможно, через три недели на «Чёрную пятницу» стоимость будет снижена.