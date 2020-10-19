Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

7 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную версию MIUI 12 в Европе и мире
Китайская компания Xiaomi разослала новую сборку MIUI 12 для семи моделей. По одному смартфону получили глобальную и европейскую версии программного обеспечения, трём устройствам пришёл апдейт в Китае, а ещё два флагмана обзавелись индийской прошивкой.

[ ] для раздела Блоги
+
2070 Super по САМОЙ низкой цене в рублях за все время
Слив RTX 2080 по минимальнейшим ценам
RTX 3090 - смотри ЦЕНУ и в каментах ждут тебя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi разослала новую сборку MIUI 12 для семи моделей. По одному смартфону получили глобальную и европейскую версии программного обеспечения, трём устройствам пришёл апдейт в Китае, а ещё два флагмана обзавелись индийской прошивкой.

реклама

Начнём по порядку. Глобальная версия MIUI 12 стала доступна для Xiaomi Mi Max 3. Напомним, что на днях смартфон 2018 года обзавёлся российской стабильной прошивкой. Он оборудован чипсетом Snapdragon 636, аккумулятором на 5500 мА*ч и 6,9-дюймовым дисплеем Full HD+.

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Фаблет двухлетней давности упакован в цельнометаллический корпус с арочными швами под антенны. Есть в смартфоне два динамика, которые подыгрывают друг другу, инфракрасный излучатель, основная камера разрешением 12 Мп + 8 Мп и фронталка на 8 Мп. NFC не предусмотрен. Прошивка MIUI 12 проходит под номером v12.0.1.0.QEDMIXM.

Флагман Xiaomi Mi MIX 3 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения получил MIUI 12 в Европе. Апдейт под номером v12.0.1.0.PEMEUVF распространяется на смартфоны, которые продаются по контракту оператором Vodafone.

реклама

Модель оснащена sAMOLED панелью формата FHD+ диагональю 6,39 дюйма. Основная камера имеет разрешением 12 Мп + 12 Мп, а фронтальная – 24 Мп + 2 Мп. Смартфон исполнен в форм-факторе слайдера. Сердцем стал 7-нанометровый процессор Snapdragon 855, дополненный платой Snapdragon X50 5G. Аккумулятор имеет ёмкость 3800 мА*ч.

реклама

В Китае MIUI 12 доступна для флагманов Xiaomi Mi 9, Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra. Новая сборка проходит под номерами v12.0.5.0.QFACNXM, v12.0.5.0.QFKCNXM и v12.0.13.QJJCNXM соответственно.

Xiaomi Mi 9 оборудован OLED-матрицей со встроенным сканером отпечатков пальцев. В каплевидном вырезе установлена фронталка на 20 Мп, а разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп (без оптической стабилизации).

реклама

Аккумулятор имеет ёмкость 3300 мА*ч. Он поддерживает проводную и беспроводную подзарядку мощностью 27 Вт и 20 Вт соответственно. Аппаратная платформа построена вокруг 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 855.

Этот же чипсет лежит в основе Redmi K20 Pro. Ёмкость АКБ увеличена до 4000 мА*ч, но беспроводная зарядка пропала. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Фронталка переместилась внутрь корпуса, поэтому дисплей остался без вырезов.

Xiaomi Mi 10 Ultra – летний флагман, выпущенный в честь 10-летия китайской компании. Ему досталась однокристальная система Snapdragon 865 с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ в максимальной модификации памяти.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 48 Мп + 20 Мп + 12 Мп. Есть 8K UHD при 30 FPS и 4K UHD при 60 FPS. Во фронталке установлена матрица на 20 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч со 120-ваттной зарядкой. Также отметим 120-герцовый дисплей OLED.

Наконец, индийская версия MIUI 12 под номером v12.0.2.0.QJDINXM вышла на Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. В смартфонах установлены SoC Snapdragon 865, аккумулятор на 5000 мА*ч с 33-Вт зарядкой, IPS-матрица с поддержкой 144-Гц, 20-мегапиксельная камера и NFC. В стандартном издании установлена основная камера разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В версии Pro стандартный модуль имеет датчик на 108 Мп и оптическую стабилизацию.

Xiaomi Mi MIX 3 5G получил MIUI 12 с Android 9.0 Pie. Остальным моделям «прилетела» прошивка на Android 10. Скачать файлы для установки вручную можно, нажав на номер сборки. Пока что нельзя загрузить только архив с файлами на Mi MIX 3 5G.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
4
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
73
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
36
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
19

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 73

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена Redmi Note 8 Pro рекордно упала на 130$ – NFC, 64 Мп камера, геймерский процессор и зарядка 30 Вт
15
Xiaomi назвала 30 смартфонов, которые получат Android 11 на MIUI 12 в 2020 году – список и сроки выхода
1
Intel Core i7-9700K рекордно подешевел - лучший геймерский 8-ядерник с частотой до 4.9 GHz потерял в цене 110$
32
Геймпад Sony Dualshock v2 сильно подешевел - лучший геймпад на рынке потерял в цене 3000 рублей
37
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл игровой Ryzen 7 3800X на 42% и сравнялся с 12-ядерным Ryzen 9 3900X
86
Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
84
Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
85
108 Мп флагман Xiaomi Mi 10 подешевел на 400$ – NFC, зарядка 50 Вт, мощный процессор и OLED-дисплей
8
Первые достоверные сведения о процессорах Intel 12-го поколения Alder Lake – огромный чип, DDR5 и PCI-E 5.0
39
AMD Ryzen 5600X, 5800X и 5900X оказались на 25-30% быстрее предшественников – опубликованы первые результаты тестов
111
GeForce RTX 3090 в ограниченном количестве поступила в российскую розницу–цены, ссылки, доступность
24
Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn и Death Stranding теперь доступны на Linux с новой версией Proton 5.13
13
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 ХТ может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080
52
ASUS представила самую производительную видеокарту серии GeForce RTX 3090 за 2 500 долларов
11
8-ядерный Core i7-9700K@4.9 ГГц сильно подешевел – лучший игровой процессор со скидкой в 8 500 рублей
58
Huawei P30 Pro подешевел на 540 долларов – флагман 2019 года с сервисами Google и NFC по низкой цене
2
Цена HUAWEI P30 Pro рекордно упала на 250$ – игровой процессор, NFC, мощная камера и быстрая зарядка
4
Ищем оптимальную материнскую плату под Ryzen 5600Х - тест VRM плат на чипсете B550 до 160$ от Hardware Unboxed
16
Продажи игровой приставки PlayStation 5 могут начаться гораздо позднее официальной даты 19 ноября
5
Очередное уточнение частот NAVI21 сводит на нет первоначальную эйфорию поклонников AMD
26

Популярные статьи

ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
4
Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей
82
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
29
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
46
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Подводные камни покупки смартфона на Aliexpress – стоит ли занижать цену в декларации – реальная история
28
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
4
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
29

Сейчас обсуждают

freedom1
19:40
Дешевый инструмент это изначально ошибка. Шел бы ты с такими статьями.
ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
toottaa
19:38
да никому он не нужен , весь эфир и сеть засрали этой "жертвой "санкций
Huawei P40 Pro упал в цене на 445 долларов – Kirin 990, уникальная камера, 90-Гц дисплей и NFC
Ivol
19:37
Аппаратное ускорение включено по умолчанию, что его открывать, там видеокарта просто еще более древняя, ее кодировщик не поддерживает 8к60фпс.
Блогер протестировал RTX 3090 в Witcher 3, Horizon Zero Dawn и Crysis 3 в сверхвысоком разрешении 8К
Катерина Стец
19:36
цена ему 45-50 максимум
Huawei P40 Pro упал в цене на 445 долларов – Kirin 990, уникальная камера, 90-Гц дисплей и NFC
Маша Ельцова
19:35
что значит нет регулировки по высоте? Совсем ни одной бумажной книги дома нету???
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
Евгений Богданов
19:35
)) как заложено , так и работает. И куда ты засунешь в 2000 еще десяток млрд транзисторов, кучку блоков и горку ядер?
NVIDIA начала снабжать видеокарты GeForce RTX 3090 FE дополнительными термопрокладками
Иван Шкляев
19:34
За 56к друзья месяц назад в мтс взяли, так что разницы нет что с алика что у нас в России.
Huawei P40 Pro упал в цене на 445 долларов – Kirin 990, уникальная камера, 90-Гц дисплей и NFC
Александр Ннн
19:34
Бессмысленно играть в игры заполоненные читаками. Сами пусть едят такое Г половником...
Тест Black Ops Cold War продлен еще на один день
Ivol
19:30
Сглаживание во всех роликах отключено.
Блогер протестировал RTX 3090 в Witcher 3, Horizon Zero Dawn и Crysis 3 в сверхвысоком разрешении 8К
NeoFart
19:29
У меня до сих пор такой (7700Cu), купил к нему переходную рамку на 115х сокеты :) Все теплотрубки пересохнут, суперкулеры умрут, а килограмм меди будет охлаждать! )))))
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем