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Китайская компания Xiaomi разослала новую сборку MIUI 12 для семи моделей. По одному смартфону получили глобальную и европейскую версии программного обеспечения, трём устройствам пришёл апдейт в Китае, а ещё два флагмана обзавелись индийской прошивкой.

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Начнём по порядку. Глобальная версия MIUI 12 стала доступна для Xiaomi Mi Max 3. Напомним, что на днях смартфон 2018 года обзавёлся российской стабильной прошивкой. Он оборудован чипсетом Snapdragon 636, аккумулятором на 5500 мА*ч и 6,9-дюймовым дисплеем Full HD+.

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Фаблет двухлетней давности упакован в цельнометаллический корпус с арочными швами под антенны. Есть в смартфоне два динамика, которые подыгрывают друг другу, инфракрасный излучатель, основная камера разрешением 12 Мп + 8 Мп и фронталка на 8 Мп. NFC не предусмотрен. Прошивка MIUI 12 проходит под номером v12.0.1.0.QEDMIXM.

Флагман Xiaomi Mi MIX 3 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения получил MIUI 12 в Европе. Апдейт под номером v12.0.1.0.PEMEUVF распространяется на смартфоны, которые продаются по контракту оператором Vodafone.

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Модель оснащена sAMOLED панелью формата FHD+ диагональю 6,39 дюйма. Основная камера имеет разрешением 12 Мп + 12 Мп, а фронтальная – 24 Мп + 2 Мп. Смартфон исполнен в форм-факторе слайдера. Сердцем стал 7-нанометровый процессор Snapdragon 855, дополненный платой Snapdragon X50 5G. Аккумулятор имеет ёмкость 3800 мА*ч.

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В Китае MIUI 12 доступна для флагманов Xiaomi Mi 9, Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra. Новая сборка проходит под номерами v12.0.5.0.QFACNXM, v12.0.5.0.QFKCNXM и v12.0.13.QJJCNXM соответственно.

Xiaomi Mi 9 оборудован OLED-матрицей со встроенным сканером отпечатков пальцев. В каплевидном вырезе установлена фронталка на 20 Мп, а разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп (без оптической стабилизации).

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Аккумулятор имеет ёмкость 3300 мА*ч. Он поддерживает проводную и беспроводную подзарядку мощностью 27 Вт и 20 Вт соответственно. Аппаратная платформа построена вокруг 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 855.

Этот же чипсет лежит в основе Redmi K20 Pro. Ёмкость АКБ увеличена до 4000 мА*ч, но беспроводная зарядка пропала. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Фронталка переместилась внутрь корпуса, поэтому дисплей остался без вырезов.

Xiaomi Mi 10 Ultra – летний флагман, выпущенный в честь 10-летия китайской компании. Ему досталась однокристальная система Snapdragon 865 с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ в максимальной модификации памяти.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 48 Мп + 20 Мп + 12 Мп. Есть 8K UHD при 30 FPS и 4K UHD при 60 FPS. Во фронталке установлена матрица на 20 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч со 120-ваттной зарядкой. Также отметим 120-герцовый дисплей OLED.

Наконец, индийская версия MIUI 12 под номером v12.0.2.0.QJDINXM вышла на Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. В смартфонах установлены SoC Snapdragon 865, аккумулятор на 5000 мА*ч с 33-Вт зарядкой, IPS-матрица с поддержкой 144-Гц, 20-мегапиксельная камера и NFC. В стандартном издании установлена основная камера разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В версии Pro стандартный модуль имеет датчик на 108 Мп и оптическую стабилизацию.

Xiaomi Mi MIX 3 5G получил MIUI 12 с Android 9.0 Pie. Остальным моделям «прилетела» прошивка на Android 10. Скачать файлы для установки вручную можно, нажав на номер сборки. Пока что нельзя загрузить только архив с файлами на Mi MIX 3 5G.