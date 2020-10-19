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Видеокарта MSI RTX 2070 SUPER VENTUS OC сильно подешевела – цена опустилась ниже 40 000 рублей
Продолжаем сообщать о скидках на графические ускорители серии GeForce RTX 20 в официальной российской рознице.

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Продолжаем сообщать о скидках на графические ускорители серии GeForce RTX 20 в официальной российской рознице. На этот раз речь пойдёт об MSI RTX 2070 SUPER VENTUS OC. Цена видеокарты впервые опустилась ниже отметки 40 000 рублей. Сейчас её в «Ситилинк» можно купить лишь за 38 990 рублей. Отметим, что речь идёт об RTL-версии с 36-месячной официальной гарантией.

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Модель построена на базе 12-нанометрового графического чипа TU104 поколения Turing с 13,6 млрд транзисторов. Видеочип трудится на частоте порядка 1600 МГц. В Boost-режиме частота повышается до 1785 МГц. Графический чип соединён с видеопамятью GDDR6 256-разрядной шиной. Эффективная частота VRAM составила 14 ГГц, а пропускная способность – 448 ГБ/сек.

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MSI RTX 2070 SUPER VENTUS OC имеет 2560 потоковых процессоров, 160 текстурных блоков и 64 блока рендеринга. Также отметим 320 тензорных ядер и 40 ядер для работы технологии трассировки лучей. Видеокарта отличается поддержкой интерфейса PCI Express 3.0, NVLink, DirectX 12 и OpenGL 4.5.

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Графический ускоритель получила три разъёма DisplayPort 1.4 и один порт HDMI 2.0b. Выводить изображение можно одновременно на четыре монитора максимальным разрешением 8K ULTRA HD (4320 точек по узкой стороне).

Модель имеет двухслотовую систему охлаждения с двумя кулерами и радиатором, в то время как общая длина видеокарты составляет 257 мм. Максимальное потребление графического ускорителя – 215 Вт. Производитель рекомендует использовать адаптер в ПК с блоком питания мощностью от 650 Вт. Для дополнительного питания MSI RTX 2070 SUPER VENTUS OC предусмотрены разъёмы 8+6 pin.

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