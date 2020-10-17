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Компания Xiaomi представила флагман Mi 10T Pro в сентябре 2020 года. Он стал весьма привлекательным решением, оказавшись на 200 евро дешевле, чем обычный Mi 10. А сейчас на AliExpress вы сможете купить смартфон со скидкой 290 долларов.

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Для получения скидки нужно использовать промокод Xiaomi mi sale. Только вводить его следует не там, где все привыкли. Но для начала напомним цены. В продаже модель появилась в двух модификациях памяти. В 649 евро или 760 долларов компания оценила версию с 256 ГБ хранилища. На AliExpress уже стоимость снижена до 640 долларов. С промокодом Xiaomi Mi 10T Pro обойдётся сразу в 470 долларов.

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Вариант с накопителем на 128 ГБ начал продаваться по цене 599 евро или 700 долларов. Он уже продаётся за 614 долларов, а с кодом цена падает на 270 долларов и составляет 430 долларов. В обоих случаях под капотом смартфона предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Тип флеш-памяти – UFS 3.1.

Теперь что касается ввода промокода. Для начала вам нужно войти в свою учётную запись на AliExpress и добавить флагман в корзину. При оформлении заказа необходимо выбрать оплату через WebMoney, а в поле комментария к заказу следует ввести «Xiaomi mi sale» без кавычек. Затем переходим к оплате и закрываем страницу WebMoney без оплаты.

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Далее Xiaomi Mi 10T Pro пропадёт с корзины и отправится в раздел ваших заказов. Остаётся только подождать, пока производитель снизит стоимость с 640 долларов до 470 долларов или с 614 долларов до 430 долларов в зависимости от комплектации.

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Напомним, что флагман оборудован мобильным чипсетом SD865, который выполняется по 7-нм техпроцессу и работает на частоте до 2,84 ГГц. Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч, что является рекордом для топовых моделей китайской компании. Также заявлена 33-ваттная подзарядка по технологии USB Power Delivery 3.0.

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Xiaomi Mi 10T Pro оборудован 144-герцовым дисплеем Full HD+. Он построен на базе IPS-матрицы диагональю 6,67 дюйма с перфорацией для 20-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера представлена тремя модулями, а сам дизайн был позаимствован у vivo X50 Pro. Разрешение составляет 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Матрица на 5 Мп применяется для макросъёмки, а 13-мегапиксельный датчик изображения соединён с ультраширокоугольной оптикой. Снимать видео можно в 4K UHD при 60 FPS и в 8K при 30 FPS.

Корпус смартфона сделан из стекла и металла. Защиты от воды не предусмотрено. В продаже модель появилась с ОС Android 10 и прошивкой MIUI 12, но после анонса флагман уже успел получить несколько обновлений программного обеспечения в Европе.

В связи с использованием матрицы IPS дактилоскопический датчик отправился на правый боковой торец, где его совместили с клавишей питания. От разъёма для наушников китайская компания отказалась. При этом на борту есть Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, стереофонические динамики, инфракрасный излучатель, а адаптер беспроводной связи Wi-Fi получил поддержку частотного диапазона 5,8 ГГц.