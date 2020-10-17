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Компания Xiaomi вспомнила о русских владельцах фаблета 2018 года Mi Max 3. Модель обзавелась программным обеспечением MIUI 12, начав из коробки работать на прошивке MIUI 9. Апдейт в России распространяется «по воздуху».

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Если у вас нет желания ждать прихода OTA-обновления, можете скачать архив и установить прошивку самостоятельно в режиме Recovery. Как всегда, «по воздуху» MIUI 12 получат не все русские пользователи одновременно, так как по традиции китайская компания рассылает новую версию программного обеспечения поэтапно. Оболочка для Xiaomi Mi Max 3 проходит под номером v12.0.1.0.QEDRUXM и построена на базе операционной системы Android 10.

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Фаблет представили летом позапрошлого года. Он оборудован процессором Snapdragon 636. В 2018 году эта 14-нанометровая однокристальная система была довольно популярной в среднебюджетном ценовом сегменте. Пиковая частота составляет 1,8 ГГц, а за графику отвечает GPU Adreno 509. Этот видеочип является чуть урезанной версией ускорителя Adreno 512, который используется в SoC Snapdragon 660.

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Смартфон оснащён 4 ГБ оперативной памяти в паре с 64 ГБ постоянной в начальной модификации, а топовая версия предлагает накопитель вдвое большей вместимостью с 6 ГБ ОЗУ. В обоих случаях пользователи могут расширить встроенное хранилище картами microSD, отказавшись от второй карты SIM.

Xiaomi Mi Max 3 оснащается 6,9-дюймовой жидкокристаллической панелью формата Full HD+. Плотность точек составляет 350 пикселей на дюйм. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 5 Мп, а во фронталке установлен 8-мегапиксельный датчик изображения. Главный модуль тыльной камеры может записывать ролики в формате 4k UHD при 30 к/сек.

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Фаблет заключён в цельнометаллический корпус. Вверху и снизу есть небольшие арочные швы для работы антенн. За питание в смартфоне отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт по стандарту Qualcomm Quick Charge 3.0.

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В Xiaomi Mi Max 3 есть выход для подключения проводных наушников, порт USB Type-C и стереофонические динамики. Также отметим инфракрасный излучатель, тыльный сканер отпечатков пальцев, двухдиапазонный Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц и Bluetooth 5. Поддержка Near Field Communication не предусмотрена. В России смартфон уже не продаётся. В завершение добавим, что модель третьего поколения стала последней представительницей линейки. В 2019 году летом серия Mi Max была официально закрыта.