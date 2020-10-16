Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi активно выпускает новые версии оболочки MIUI 12 для смартфонов, которые были анонсированы в 2020 году. В этот раз стабильная прошивка стала доступна для пяти моделей нынешнего года и ещё одного устройства 2019 года. При этом одна из них получила MIUI 12 Stable в России.

реклама

С неё и начнём. Смартфон называется Redmi 9A. Это одно из самых доступных решений в ассортименте китайской компании. Прямо сейчас в магазине «Ситилинк» вариант с 2 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем объёмом 32 ГБ обойдётся в 7990 рублей.

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Смартфон оснащён 12-нанометровым процессором Helio G25 и 6,53-дюймовой панелью IPS HD+. Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч. Устройство получило 13-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную фронталку, разъём для наушников, порт micro-USB и осталось без дактилоскопического сенсора.

Флагман Xiaomi Mi 10 получили новую версию MIUI 12 в Индии. В России смартфон тоже продаётся официально. Его цена в «Ситилинк» на момент написания материала составляет 59 990 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

реклама

Модель оборудована флагманской SoC SD865, которая получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 4780 мА*ч с 30-Вт зарядкой по проводу и беспроводным путём. Смартфон получил 90-герцовую матрицу, выполненную на органических светодиодах. Диагональ составляет 6,67 дюйма, а разрешение – 1080 пикселей по узкой стороне.

реклама

В Xiaomi Mi 10 установлена основная камера с квартетом модулей на 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп без телеобъектива. Разрешение селфи-камеры составило 20-Мп. Смартфон отличается наличием стереодинамиков.

Флагманы семейства Xiaomi Mi 10T уже третий апдейт получают за последние несколько дней. Речь идёт о моделях Mi 10T и Mi 10T Pro. Обе оснащены Snapdragon 865. Как мы отметили, это уже не первое обновление, при том, что оба смартфона появились в продаже сразу с MIUI 12.

реклама

Между девайсами почти нет отличий. Главное – 108-мегапиксельная камера в версии Pro вместо 64-мегапиксельной. Кроме того, старшая модель доступна в модификации с 256 ГБ встроенной памяти. При этом оба смартфона получили Snapdragon 865, 144-герцовую панель IPS, аккумулятор на 5000 мА*ч и 13-Мп ультраширокоугольную камеру.

Xiaomi Mi 10T Pro в Европе стоит 599/649 евро в зависимости от модификации. Стандартное издание оказалось дешевле на 100 евро. В России пока что флагманы не продаются, но в ближайшее время это должно будет измениться.

Redmi Note 9S получил в Европе прошивку MIUI 12, но пока что «по воздуху» она рассылается только на территории Турции. Смартфон был представлен весной. Он оборудован чипом Snapdragon 720G и АКБ на 5020 мА*ч, как и все модели нового поколения серии.

Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 13 Мп, а фронтальной – 16 Мп. В России смартфон продаётся в модификации 4/64 ГБ. Стоимость в «Ситилинк» по состоянию на момент написания заметки составляет 15 990 рублей.

Наконец, в Китае апдейтом обзавёлся Redmi K30 4G. Модель представили в начале декабря прошлого года. Это был первый смартфон компании, оборудованный дисплеем с повышенной частотой обновления. Причём частота составила сразу 120 Гц.

Бюджетник в России официально недоступен. В Китае уже его можно купить менее чем за 150 долларов. За эти деньги модель предлагает Snapdragon 730G, 64-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч.