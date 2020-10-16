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Китайская компания Xiaomi в прошлом году анонсировала два смартфона семейства Redmi K30 с поддержкой мобильных сетей четвёртого и пятого поколений. За десять месяцев линейка пополнилась ещё несколькими модулями, а в ближайшее время будет представлен очередной девайс серии. Он будет называться Xiaomi Redmi K30S.

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В начале этого года китайский производитель выпустил флагманы Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition, а модель Redmi K30 4G начала продаваться как POCO X2. Весной были анонсированы Redmi K30i 5G на новом процессоре Snapdragon 768G и Redmi K30 5G Racing Edition на Snapdragon 765G. В конце лета в честь своего юбилея компания презентовала Redmi K30 Ultra с 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 1000+. Оценили его в 285 долларов, как и первый флагман Mi, выпущенный 10 лет назад.

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Xiaomi Redmi K30S станет последним представителем семейства. Пока что его цена не уточняется, но ожидается, что стоить смартфон будет от 500 долларов. Сегодня модель была замечена в базе данных китайского регуляторного органа TENAA, где были опубликованы реальные изображения и технические характеристики будущей новинки.

Смартфон получит 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865 в паре с 6-12 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составит от 128 ГБ до 512 ГБ в зависимости от модификации. Также модели обещают аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч, 64-мегапиксельную основную камеру и 144-герцовый жидкокристаллический дисплей диагональ 6,67 дюйма.

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Xiaomi Redmi K30S останется без разъёма для наушников. Дактилоскопический сенсор будет установлен на правом торце смартфона. Также отметим операционную систему Android 10 с прошивкой MIUI 12 сразу из коробки. Как вы могли догадаться, будущая новинка станет переименованной версией Xiaomi Mi 10T, который в Европе стоит 499-549 евро.

Единственными отличиями по сравнению с сентябрьским флагманом станут объёмы памяти. Если модель Mi 10T доступна с 6/8 ГБ оперативки и хранилищем вместимостью 128 ГБ вне зависимости от комплектации, то в Redmi K30S мы сможем увидеть даже конфигурацию 12 ГБ + 512 ГБ. Дата презентация смартфона пока что не уточняется, но инсайдеры отмечают, что продажи стартуют в следующем месяце на распродаже 11.11.