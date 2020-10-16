Xiaomi Redmi K30S получил Snapdragon 865, 144-Гц IPS-экран и аккумулятор на 5000 мА*ч
Китайская компания Xiaomi в прошлом году анонсировала два смартфона семейства Redmi K30 с поддержкой мобильных сетей четвёртого и пятого поколений. За десять месяцев линейка пополнилась ещё несколькими модулями, а в ближайшее время будет представлен очередной девайс серии. Он будет называться Xiaomi Redmi K30S.
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В начале этого года китайский производитель выпустил флагманы Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition, а модель Redmi K30 4G начала продаваться как POCO X2. Весной были анонсированы Redmi K30i 5G на новом процессоре Snapdragon 768G и Redmi K30 5G Racing Edition на Snapdragon 765G. В конце лета в честь своего юбилея компания презентовала Redmi K30 Ultra с 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 1000+. Оценили его в 285 долларов, как и первый флагман Mi, выпущенный 10 лет назад.
Xiaomi Redmi K30S станет последним представителем семейства. Пока что его цена не уточняется, но ожидается, что стоить смартфон будет от 500 долларов. Сегодня модель была замечена в базе данных китайского регуляторного органа TENAA, где были опубликованы реальные изображения и технические характеристики будущей новинки.
Смартфон получит 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865 в паре с 6-12 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составит от 128 ГБ до 512 ГБ в зависимости от модификации. Также модели обещают аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч, 64-мегапиксельную основную камеру и 144-герцовый жидкокристаллический дисплей диагональ 6,67 дюйма.
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Xiaomi Redmi K30S останется без разъёма для наушников. Дактилоскопический сенсор будет установлен на правом торце смартфона. Также отметим операционную систему Android 10 с прошивкой MIUI 12 сразу из коробки. Как вы могли догадаться, будущая новинка станет переименованной версией Xiaomi Mi 10T, который в Европе стоит 499-549 евро.
Единственными отличиями по сравнению с сентябрьским флагманом станут объёмы памяти. Если модель Mi 10T доступна с 6/8 ГБ оперативки и хранилищем вместимостью 128 ГБ вне зависимости от комплектации, то в Redmi K30S мы сможем увидеть даже конфигурацию 12 ГБ + 512 ГБ. Дата презентация смартфона пока что не уточняется, но инсайдеры отмечают, что продажи стартуют в следующем месяце на распродаже 11.11.
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