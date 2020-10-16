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Samsung Galaxy S20+ – это один из трёх флагманских смартфонов южнокорейской компании, которые были показаны публике в феврале года нынешнего. Модель оказалась весьма дорогой на старте продаж, но спустя более чем семь месяцев с момента её появления на рынке, купить флагман можно с большой скидкой.

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Европейская 4G-версия смартфона оснащена процессором Exynos 990 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Интегрированный накопитель позволяет хранить до 128 ГБ информации. Стоимость в марте составила 999 евро или 1170 долларов. Сейчас купить флагманскую модель можно за 720 долларов на AliExpress.

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В России Samsung Galaxy S20+ продаётся официально. Смартфон также доступен в модификации 8/128 ГБ, а кремниевым мозгом является фирменный 7-нанометровый мобильный процессор компании Samsung. В продажу модель поступила по цене 79 990 рублей (1025 долларов). Спустя несколько дней версия Plus, как и всё семейство Galaxy S20, подорожала на 10 000 рублей (130 долларов). Возможно, рост стоимости связан с падением курса рубля. Но сейчас в «Ситилинк» смартфон можно купить за 64 990 рублей (835 долларов).

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Флагман обладает телеобъективом с самым высоким разрешением. В его основу лёг сенсор на 64 Мп, который обычно используется в стандартных камерах. Этот модуль имеет оптическую стабилизацию изображения и может вести запись в 8K UHD при 24 FPS. Кратность оптико-цифрового зума составила 3x. Для съёмки портретов применяется 0,3-Мп времяпролётная камера ToF 3D, которая помогает точнее отделять объект и размывать фон.

Разрешение «ширика» составило 12 Мп. Он не имеет оптической стабилизации, но поддерживает технологию Super Steady Video. В главной камере используется тоже 12-мегапиксельная матрица. Стандартный блок с 26-мм оптикой имеет фазовый автофокус и оптическую стабилизацию. Помимо съёмки видео в 8K смартфон также умеет записывать 4K-ролики при 60 FPS. Причём и на фронтальную камеру, в том числе. Её разрешение составляет 10 Мп.

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Samsung Galaxy S20+ комплектуется 120-герцовым дисплеем Infinity-O Dynamic AMOLED. Биометрический сенсор интегрирован в панель на органических светодиодах. Диагональ матрицы составила 6,7 дюйма, а разрешение – 1440 x 3200 точек. Пропорции – 20 к 9. При таких параметрах мы получаем плотность пикселей 525 точек/дюйм. Для защиты матрицы от внешнего воздействия используется Gorilla Glass 6.

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Южнокорейская компания отказалась от выхода по проводную гарнитуру во флагманах ещё в прошлом году с выпуском серии Galaxy Note 10. Зато герой заметки может похвастаться стереодинамиками, водонепроницаемым корпусом и увеличенной до 4500 мА*ч ёмкостью АКБ. Для сравнения, в Galaxy S10+ используется аккумулятор на 4100 мА*ч.

Герой заметки работает на Android 10 с прошивкой One UI 2.5 и уже начинает получать программное обеспечение One UI 3.0 с Android 11. Через режимы Samsung DeX и Wireless DeX смартфон можно подключить к монитору по проводу и беспроводным путём соответственно. Также отметим USB-C 3.2, Bluetooth 5.0, NFC и поддержку стандарта Wi-Fi 6.