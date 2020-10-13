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Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 на базе операционной системы Android в Европе для пяти смартфонов. Каждая модель была анонсирована в 2020 году. Производитель из Поднебесной продолжает рассылку обновлений после каникул в связи с празднованием 71-й годовщины КНР.

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Несмотря на то, что с момента анонса семейства Xiaomi Mi 10T не прошло и месяца, все три модели уже получили новую версию MIUI 12, хотя они сразу из коробки работают на этой прошивке. Речь идёт об одноимённом стандартном издании, а также о версиях Pro и Lite. Между смартфонами почти нет ничего общего помимо наличия стереодинамиков, беспроводных интерфейсов, 33-Вт зарядки, 6,67-дюймового FHD+ IPS дисплея и бокового сканера отпечатков пальцев.

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Xiaomi Mi 10 Lite оснащён чипсетом Snapdragon 750G. Стоимость версии 6/64 ГБ составила 279 евро, а вариант 6/128 ГБ оценили в 329 евро. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и HDR10+. Разрешение основной камеры составило 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а лицевой – 16 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 4820 мА*ч.

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Xiaomi Mi 10T Pro и стандартное издание оборудованы более продвинутой системой-на-чипе Snapdragon 865. Подсистема питания представлена АКБ на 5000 мА*ч, а селфи-камера построена на 20-Мп матрице. Дисплей поддерживает стандарт HDR10+ и частоту 144 Гц.

Xiaomi Mi 10T получил основную камеру разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Под капотом установлено 6/8 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ. Цена составила 499/549 евро. В версии Pro установлен сенсор на 108 Мп вместо 64-Мп матрицы. Вариант 8/128 ГБ оценили в 599 евро, а модификацию 8/256 ГБ – в 649 евро.

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Стабильная прошивка MIUI 12 в Европе стала доступна для двух моделей бренда POCO. Первым обновлением обзавёлся флагман POCO F2 Pro на 7-нм чипсете Snapdragon 865. В Европе официальная цена версий 6/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 499 евро и 599 евро соответственно.

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Помимо флагманской системы-на-чипе смартфону досталась основная камера разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, выдвижная фронталка на 20 Мп и экран на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев. Аккумулятор имеет ёмкость 4700 мА*ч.

Вторая модель бренда с MIUI 12 (EEA) называется POCO X3 NFC. Судя по продажам в первые дни, она будет метить на роль самого продаваемого смартфона POCO. Новинка оснащена чипом Snapdragon 732 с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64/128 ГБ. В Европе цена составила 229/269 евро соответственно.

Модель комплектуется основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталкой на 20 Мп. 120-герцовая панель IPS имеет диагональ 6,67 дюйма. Из прочего отметим стереодинамики и аккумуляторную батарею зарядной ёмкостью 5160 мА*ч.

Для удобства ссылки на загрузку прошивки собраны в таблице ниже. Установка выполняется через встроенный режим восстановления.