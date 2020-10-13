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Партнёры компании NVIDIA продолжают выводить на российский рынок графические ускорители серии GeForce RTX 30. Очередной новинкой является видеокарта Palit RTX 3090 GamingPro. Модель уже доступна в магазине «Регард» с 36-месячной гарантией по цене 171 370 рублей.

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Видеокарта построена на базе 8-нанометрового GPU поколения Ampere. Номинальная частота видеочипа GA02 составляет 1395 МГц. В Boost-режиме частота равна 1695 МГц. Отметить также следует наличие 10 496 потоковых процессоров, 328 текстурных блоков, 112 блоков рендеринга и 328 тензорных ядер. Ядер трассировки лучей предусмотрено 82.

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Видеокарта может похвастаться 24 ГБ памяти GDDR6X с частотой 1219 МГц. Эффективная частота памяти составляет 19,5 ГГц. Разрядность шины – 384 бита. Пропускная способность VRAM равна 936,2 ГБ/сек.

Palit RTX 3090 GamingPro получила поддержку интерфейса PCI Express 4.0 (x16), SLI, DirectX 12 и OpenGL 4.6. Как и в случае с видеокартами серии GeForce RTX 20, на борту есть три разъёма HDMI и DisplayPort, а одновременно можно подключаться четыре монитора. Максимальное разрешение подключаемой панели – 7680 x 4320 пикселей, что соответствует формату 8K Ultra HD.

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Графический ускоритель потребляет 350 Вт. Для дополнительного питания есть разъёмы 8+8 pin. Использовать видеокарту рекомендуется с БП мощностью от 750 Вт. Активная система охлаждения занимает три слота. Габаритные размеры Palit RTX 3090 GamingPro составляют 294 x 112 x 60 мм.