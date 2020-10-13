Palit RTX 3090 GamingPro уже можно купить в России почти за 171 000 рублей
Партнёры компании NVIDIA продолжают выводить на российский рынок графические ускорители серии GeForce RTX 30. Очередной новинкой является видеокарта Palit RTX 3090 GamingPro. Модель уже доступна в магазине «Регард» с 36-месячной гарантией по цене 171 370 рублей.
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Видеокарта построена на базе 8-нанометрового GPU поколения Ampere. Номинальная частота видеочипа GA02 составляет 1395 МГц. В Boost-режиме частота равна 1695 МГц. Отметить также следует наличие 10 496 потоковых процессоров, 328 текстурных блоков, 112 блоков рендеринга и 328 тензорных ядер. Ядер трассировки лучей предусмотрено 82.
Видеокарта может похвастаться 24 ГБ памяти GDDR6X с частотой 1219 МГц. Эффективная частота памяти составляет 19,5 ГГц. Разрядность шины – 384 бита. Пропускная способность VRAM равна 936,2 ГБ/сек.
Palit RTX 3090 GamingPro получила поддержку интерфейса PCI Express 4.0 (x16), SLI, DirectX 12 и OpenGL 4.6. Как и в случае с видеокартами серии GeForce RTX 20, на борту есть три разъёма HDMI и DisplayPort, а одновременно можно подключаться четыре монитора. Максимальное разрешение подключаемой панели – 7680 x 4320 пикселей, что соответствует формату 8K Ultra HD.
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Графический ускоритель потребляет 350 Вт. Для дополнительного питания есть разъёмы 8+8 pin. Использовать видеокарту рекомендуется с БП мощностью от 750 Вт. Активная система охлаждения занимает три слота. Габаритные размеры Palit RTX 3090 GamingPro составляют 294 x 112 x 60 мм.
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