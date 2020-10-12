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Xiaomi Redmi Note 9 является самым дорогим смартфоном своего поколения и всей линейки Redmi Note за всё время её существования. Но сейчас на AliExpress модель можно приобрести на 135 долларов дешевле, чем весной на старте продаж.

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Смартфон появился на рынке с ценником 299 евро или 355 долларов за версию с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем объёмом 128 ГБ. В России рекомендованная стоимость составила 23 990 рублей (310 долларов). Такой в магазине «Ситилинк» она остаётся и сейчас, но держатели клубных карт могут сэкономить 1 000 рублей. На AliExpress с промокодом VERIMVCHUDO купить Xiaomi Redmi Note 9 Pro можно за 17 000 рублей или 220 долларов.

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Заметим, что акция «Верим в чудо» началась сегодня, 12 октября, и продлится в течение трёх дней. Промокод можно использовать только для получения скидки в 1 400 рублей на максимальную модификацию памяти. Кроме того, для его активации придётся изменить валюту на рубли.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro оснащён 8-нм платформой Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 618. На тыльной панели установлено стекло, которое прикрывает собой аккумуляторную батарею ёмкостью 5020 мА*ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки по проводу.

Модель оснащена панелью IPS FHD+ диагональю 6,67 дюйма. Вверху лицевой стороны есть небольшая перфорация для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Экран не может похвастаться поддержкой повышенной частоты обновления в отличие от Realme 6 Pro за 225 долларов в модификации 8/128 ГБ, о котором мы уже писали сегодня.

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Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Снимать видео смартфон может в 4K, однако, частота кадров ограничена 30 FPS. Телеобъектив в Redmi Note 9 Pro отсутствует в отличие от уже упомянутой модели Realme 6 Pro, которая обзавелась 12-мегапиксельным модулем с 2-кратным оптическим увеличением.

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Герой заметки уже скоро должен будет получить глобальную версию программного обеспечения MIUI 12. Она будет построена на ОС Android 10. Одиннадцатая ревизия операционной системы от Google придёт в одном из будущих обновлений. По последним данным, апдейт с Android 11 для недорогих смартфонов китайской компании ожидается не раньше конца первого квартала 2021 года.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro не имеет защиты от воды и пыли по стандартам IP в отличие от POCO X3 NFC, который обладает практически идентичным набором технических параметров. Модель не может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Зато она получила NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, инфракрасный излучатель и позволяет подключать проводные наушники с интерфейсом 3,5-мм без использования дополнительных переходников. Заряжается смартфон через порт USB Type-C. Дактилоскопический сенсор установлен на правом торце.