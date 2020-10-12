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Компания Realme в этом году представила несколько любопытных смартфонов. Одним из них является модель Realme 6 Pro, которую анонсировали в начале весны. Сейчас её стоимость на AliExpress упала до рекордно низкой отметки.

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В России смартфон доступен в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопителем UFS 2.1, который может хранить до 128 ГБ данных. На AliExpress модель обойдётся примерно в 225 долларов с купоном магазина и промокодом VERIMVCHUDO. Ранее стоимость уже падала до 235 долларов. В «Ситилинк» купить Realme 6 Pro можно за 21 990 рублей (285).

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Герой заметки является одним из немногих смартфонов в своём ценовом сегменте, который может предложить универсальную камеру. Большинство производителей использует четырёхмодульные конструкции с двумя вспомогательными сенсорами и ультраширокоугольной камерой. Компания Realme решила убрать матрицу глубины, заменив её на телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Разрешение составляет 12 Мп.

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В стандартной камере установлен сенсор на 64 Мп, а в ультраширокоугольной применяется 8-мегапиксельная матрица. Разрешение макромодуля составляет 2 Мп. Снимать видео Realme 6 Pro может в 1080p при 120 FPS и в 2160p при 30 FPS.

Фронталка в смартфоне сдвоенная, чем тоже могут похвастаться далеко не все модели стоимостью до 300 долларов. Она построена на базе 16-мегапиксельного стандартного модуля с 26-мм оптикой и 8-мегапиксельного ультраширокоугольного с углом захвата 105 градусов. Сегодня мы писали о модели X50 Pro на Snapdragon 865, которая тоже получила двойную селфи-камеру. Герой заметки в отличие от флагмана стоимостью от 510 долларов не может похвастаться поддержкой съёмки видео при 120 к/сек.

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Сердцем Realme 6 Pro выступает 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 720G. Она объединяет ядра с частотой 1,8-2,3 ГГц и графику Adreno 618. Поддержка мобильных сетей пятого поколения не заявлена. Электроника смартфона получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 4300 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по технологии VOOC 4.0. Производитель уверяет, что за 57 минут аккумулятор заряжается полностью.

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Модель оснастили дисплеем IPS LCD формата FHD+, диагональ которого составила 6,6 дюйма. Плотность точек – 399 пикселей на дюйм. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц. В связи с использованием жидкокристаллической панели сканер отпечатков пальцев обосновался на правом торце. Корпус смартфона сделан из пластика, а спереди используется панель Gorilla Glass 5, которая обеспечивает защиту дисплея. Габариты составляют 163,8 x 75,8 x 8,9 мм, а масса – 202 грамма.

Realme 6 Pro, учитывая параметры, является сильным конкурентом для Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Последний на AliExpress стоит порядка 230 долларов в модификации с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, а в «Ситилинк» цена этой же конфигурации составляет 23 990 рублей (310 долларов).

Герой заметки получил выход под наушники с интерфейсов 3,5 мм, независимый слот для microSD, разъём USB Type-C, Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 5 и поддержку Near Field Communication. Телефон работает на базе операционной системы Android 10 с оболочкой Realme UI поверх стоковой версии «зелёного робота».