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Xiaomi Mi 10T Pro рекордно подешевел – Snapdragon 865, 144-Гц IPS дисплей, NFC, 108-Мп камера и аккумулятор рекордной ёмкости по самой низкой цене с начала продаж

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Компания Xiaomi сентябрь нынешнего года завершила премьерой флагманских смартфонов семейства Xiaomi Mi 10T. Стандартное издание и версия Pro заменили на рынке модели Mi 9T и Mi 9T Pro соответственно. При этом новинки оказались ощутимо дороже предшественников. Но сейчас на AliExpress купить Xiaomi Mi 10T Pro можно по самой низкой цене с момента старта продаж.

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Флагман нового поколения предлагает пользователям 128 ГБ либо 256 ГБ постоянной памяти. Вне зависимости от комплектации на борту новинка несёт 8 ГБ оперативки. Больше ОЗУ китайская компания решила оставить для более дорогих устройств серии Xiaomi Mi 10. Как бы там ни было, вариант со 128 ГБ энергонезависимой памяти производитель оценил в 710 долларов (599 евро). На перечёркнутые ценники на AliExpress особого внимание можно не обращать. Сейчас версия 8/128 ГБ стоит 614 долларов, а с промокодом VERIMVCHUDO стоимость падает до 595 долларов.

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Этот же промокод предлагает сэкономить 20 долларов при заказе модификации с накопителем вместимостью 256 ГБ. Цена топовой конфигурации уже снижена до 660 долларов. Купить Xiaomi Mi 10 Pro с указанным выше кодом можно и вовсе за 620 долларов. Рекомендованная стоимость при этом составила 770 долларов (649 евро). Напомним, что в России модель пока что официально не продаётся, но в обозримом будущем должна состояться её официальная премьера.

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В техническом плане для многих пользователей Mi 10T Pro станет полностью бескомпромиссным решением. Разве что придётся смириться с отсутствием телеобъектива, разъёма для наушников и слота под карту microSD. Защиты от воды по стандартам IP тоже нет, но её и не бывает в смартфонах Xiaomi, не считая IP53 в POCO X3 NFC. Корпус изготовлен из стекла Gorilla Glass 5 и алюминия.

Китайская компания назвала дисплей в телефоне лучшим в мире. В его основе лежит матрица IPS с частотой обновления 144-Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона. Пиковая яркость составляет 650 нит. Экран имеет размер 6,67” по диагонали и разрешение FHD+. Плотность точек равна 395 ppi. В небольшом отверстии вверху обосновался 20-мегапиксельный оптический селфи-модуль для любителей фотографировать себя.

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Аппаратным базисом в Xiaomi Mi 10T Pro выступила однокристальная система Snapdragon 865, изготовленная по нормам 7-нанометровой технологии. Питание всем компонентам во флагмане обеспечивает встроенный аккумулятор, зарядная ёмкость которого составляет 5 000 мА*ч. Для моделей Xiaomi топового сегмента это рекорд. До сих пор ни в одном флагмане производителя АКБ не могла похвастаться такой ёмкостью. Мощность зарядки составляет 33 Вт. Из остального отметим Android 10 с MIUI 12 сразу из коробки, NFC, Wi-Fi 6 и боковой биометрический сенсор.

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В завершение несколько слов скажем о тыльной камере. Основной модуль имеет разрешение 108 Мп и поддерживает съёмку видео в 8K UHD при 30 FPS. Скорее всего этим пользоваться никто не будет, поэтому более важной является возможность снимать 4K-ролики при 60 FPS. Разрешение дополнительной матрицы для макросъёмки составляет 5 Мп, а ультраширокоугольный модуль построен на 13-мегапиксельном сенсоре.

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