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Realme X50 Pro подешевел на 340 долларов – Snapdragon 865, 64-Мп камера, 90-Гц дисплей AMOLED и NFC по самой низкой цене

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Компания Realme в этом году одной из первых представила смартфон на базе 7-нанометрового флагманского процессора Snapdragon 865. Модель называется Realme X50 Pro. Её представили 24 февраля, а уже 5 марта она поступила в продажу. Сейчас флагмана можно со скидкой до 340 долларов купить на китайской торговой площадке AliExpress.

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Смартфон доступен в трёх модификациях памяти. Стоимость версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища составила 710 долларов (599 евро) на старте продаж. Сейчас приобрести модель можно на 200 долларов дешевле, т.е. за 510 долларов. Вариант с накопителем удвоенной вместимости теперь стоит на 255 долларов дешевле, чем весной – 535 долларов вместо 790 долларов (669 евро). Заметим, что это не самая низкая цена за всё время. Так, летом каждая модификация стоила на 55 долларов дешевле.

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А вот Realme X50 Pro в комплектации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти рекордно подешевел. Если в марте компания из Поднебесной просила за смартфон 885 долларов (749 евро), то сейчас цена флагмана опустилась на 340 долларов и составляет 545 долларов. Примерно столько же в Китае сейчас стоит о Xiaomi Mi 10.

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Напомним, что модель оборудована дисплеем Super AMOLED с поддержкой частоты обновления 90 Гц и стандарта HDR10+. Матрица занимает почти 85% лицевой стороны смартфона. В экран интегрирован дактилоскоп. Из прочих параметров отметим разрешение Full HD+, диагональ 6,44 дюйма, плотность точек 409 ppi и защиту Gorilla Glass пятого поколения.

Каркас Realme X50 Pro изготовлен из алюминия. Габаритные размеры равны 159 x 74,2 x 8,9 мм, а масса – 205 граммов. Спереди есть овальное отверстие для сдвоенной фронтальной камеры. Она имеет разрешение 32 Мп + 8 Мп. Второй сенсор используется в составе ультраширокоугольного модуля. Записывать ролики лицевая камера девайса может в формате 1080p с частотой до 120 FPS.

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Основная камера представлена четырёхмодульным блоком, в котором нашлось место 2-мегапиксельной ч/б матрице для размытия заднего фона. В ультраширокоугольном модуле, как и в случае с фронталкой, установлен сенсор на 8 Мп, а в стандартном – на 64 Мп. Четвёртым компонентом камеры выступает 12-мегапиксельный телевик с 2-кратным оптическим зумом. Снимать видео можно в 4K UHD при 60 FPS.

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Подсистема питания в Realme X50 Pro представлена аккумулятором ёмкостью 4200 мА*ч с 65-ваттной подзарядкой по проводу через порт USB Type-C. За полчаса батарею можно зарядить почти полностью. Софтверным базисом служит Android 10. Прошлогодняя ревизия «зелёного робота» дополнена фирменной прошивкой Realme UI. Флагман 2020 года оснащён чипом NFC, адаптером Bluetooth 5.1 и поддерживает стандарт Wi-Fi 6. Также отметим хранилище UFS 3.0 и стереофонические динамики. Разъёма для наушников, слота под microSD и защиты от воды производителем не заявлено.

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Я как фанатик амд вообще в шоке от их цен сейчас, не насытили рынок,дали барыгам повод,сначала конский полтос за 3900x потом двадцать за 3600xt ,потом за 3600 чуть ли не столько же,и напоследок + 50уе...
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
Kopcheniy
10:51
Эт да, Синие просто изначально продавали 4 ядра в течение 6 лет за одинаковый ценник (330-350 баксов)
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
taurintown
10:51
Просто меньше народа станет покупать, предпочтя Б/У и старые поколения. Процессоры - не предмет первой необходимости.
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
Олег Анетько
10:49
Со слайдами АМД не все так просто: 3900Х во время выхода тоже по слайдам много где был быстрее 9900К (а по факту нет).
Процессоры Ryzen 5000 используют тот же техпроцесс и кристалл ввода/вывода, что и Ryzen 3000XT - Zen3 не получит обновлённого чипа I/O как в гибридных Ryzen 4000G и мобильных Ryzen 4000U
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