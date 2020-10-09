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Samsung Galaxy S10+ сильно подешевел в России – Exynos 9820, экран 3K Dynamic AMOLED, ёмкий аккумулятор и качественные камеры по низкой цене

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Сегодня мы писали о смартфоне Samsung Galaxy S10, стоимость которого в магазине «Ситилинк» упала на 20 000 рублей по сравнению со стартом продаж и сейчас составляет 49 990 рублей. Вместе со стандартным изданием подешевела и версия Plus.

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В «Ситилинк» купить Samsung Galaxy S10+ можно за 54 990 рублей. Это не самое выгодное предложение за полтора года, что флагман прошлого поколения находится в продаже, но одно из лучших прямо сейчас. Напомним, ранее цена смартфона уже опускалась до 49 990 рублей. При этом стоимость на старте продаж весной прошлого года составила 79 990 рублей. За эти деньги модель предлагает 8 ГБ оперативки в паре с хранилищем на 128 ГБ, как и стандартное издание.

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Общего между двумя смартфонами 2019 года куда больше, чем просто идентичные объёмы памяти. Оба имеют 8-нанометровый мобильный чипсет Exynos 9820 с частотой 1,95-2,73 ГГц и графическим ускорителем Mali-G76 MP12. Набор интерфейсов тоже не отличается. Есть разъём для наушников, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC и USB-C.

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Флагманы имеют корпус из стекла Gorilla Glass шестого поколения и металла с защитой от воды по стандарту IP68. Программной основой выступает операционная система Android 10, дополненная проприетарным софтом One UI. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп. 16-мегапиксельный модуль обзавёлся ультраширокоугольной оптикой. Снимать видео можно в 4K при 60 к/сек. Оптическая стабилизация изображения тоже имеется.

Samsung Galaxy S10+ в отличие от стандартного издания обзавёлся сдвоенной фронтальной камерой, а не одинарной. В её основе лежит знакомая нам 10-мегапиксельная матрица, которая поддерживает съёмку в 4K при 60 к/сек, наряду с дополнительным датчиком изображения разрешением 8 Мп. Увы, он используется только для размытия фона. Для сравнения, в Google Pixel 3 и Pixel 3 XL тоже установлена двойная фронталка, но второй модуль имеет ультраширокоугольную оптику. Этим же могут похвастаться некоторые смартфоны Honor, Realme и OnePlus.

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Дисплей основан на матрице Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10+. Она имеет диагональ 6,4 дюйма, изогнутые боковые грани и характеризуется разрешением 1440 x 3040 точек, что соответствует формату Quad HD+. В экран интегрирован ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

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Ёмкость комплектного аккумулятора в Samsung Galaxy S10+ составила 4100 мА*ч. Вместе с проводной зарядкой смартфон поддерживает подзарядку беспроводным способом по стандарту Qi. Мощность в обоих случаях равна 15 Вт. Из прочего отметим возможность подключения флагмана ку телевизорам и мониторам в режиме DeX, гибридный слот для карты microSD, вес 175 граммов и габаритные размеры 157,6 x 74,1 x 7,8 мм.

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