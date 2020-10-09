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Компания Samsung в начале следующего года представит новое поколение флагманских смартфонов серии Galaxy S. Слухи о будущих новинках уже начали появляться. А тем временем в официальной российской рознице начинает снижаться стоимость смартфонов, которые были анонсированы в 2019 году. В частности, Samsung Galaxy S10.

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Флагман прошлого поколения доступен в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Он появился в начале прошлого года по цене 69 990 рублей. Со временем стоимость упала на 10 000 рублей. Сейчас магазин «Ситилинк» снизил цену ещё на 10 000 рублей. Таким образом, смартфон можно купить за 49 990 рублей.

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Это примерно на 5 000-7 000 рублей дороже, чем на AliExpress, но при покупке в «Ситилинк» вы получаете официальную гарантию от производителя. В противном случае есть риск наткнуться на разлоченный операторский девайс из США. Такое устройство может быстро разряжаться, самопроизвольно перезагружаться и иметь проблемы с сетью и некоторыми функциями, например, с Google Pay. Поэтому мы не будем оставлять ссылку на китайскую торговую площадку. Если кто-то загорелся желанием купить Samsung Galaxy S10 на AliExpress, несмотря на все риски, найти смартфон не составит больших проблем.

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Флагман прошлого поколения оснащён 8-нанометровой платформой Exynos 9820 с частотой до 2,73 ГГц и графикой Mali-G76 MP12. Смартфон может похвастаться оригинальным дизайном тыльной панели, что долгое время отличало модели южнокорейского гиганта от решений всех остальных производителей. Сзади установлена горизонтальная площадка основной камеры с тремя модулями. Разрешение основного и ультраширокоугольного составило 12 Мп и 16 Мп соответственно. Первый имеет автоматическую оптическую стабилизацию изображения, а второй поддерживает Super Steady Video.

Снимать видео можно в 4K с кадровой частотой 60 FPS. Тем же самым может похвастаться 10-мегапиксельная фронтальная камера. Разрешение телеобъектива составило 12 Мп. Он имеет оптостаб, автоматическую фокусировку и 2-кратный оптический зум без потери качества.

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Подсистема питания в Samsung Galaxy S10 представлена аккумулятором на 3400 мА*ч. Смартфон обзавёлся и проводной и беспроводной подзарядкой. В обоих случаях мощность составила 15 Вт, что довольно скромно по сравнению с конкурентами. Из интерфейсов отметим выход под наушники, NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Также на борту есть стереофонические динамики, настроенные специалистами AKG.

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Герой заметки получил 3K-панель Dynamic AMOLED диагональю 6,1 дюйма с частотой обновления 60 Гц и плотностью точек 550 пикселей/дюйм. Под дисплеем расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а защита обеспечения стеклом Gorilla Glass шестого поколения. Модель заключена в водонепроницаемый корпус (IP68), габаритные размеры которого составили 149,9 x 70,4 x 7,8 мм. Samsung Galaxy S10 поддерживает режим DeX для подключения к мониторам. Программной платформой выступает операционная система Android 10 с оболочкой One UI 2.1.