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Несколько дней назад мы писали о том, что в «Ситилинк» можно купить Samsung Galaxy S20+ по низкой цене. Сегодня, 9 октября, магазин снизил стоимость флагмана текущего поколения южнокорейской компании до минимальной отметки.

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Цена смартфона упала ещё на 5 000 рублей. Таким образом, купить модель в магазине «Ситилинк» можно уже за 64 990 рублей. Это рекордно низкая стоимость, если мы говорим о простых ценах официальной розницы без учёта дополнительных скидок по программе Trade-in. На Amazon устройство стоит ненамного дешевле – от 687 евро. За 65 000 рублей февральская новинка предлагает 8 ГБ оперативной памяти и постоянное запоминающее устройство, рассчитанное на хранение 128 ГБ данных. Как видим, гигант из Южной Кореи особо не горит желанием увеличивать объёмы памяти во флагманах.

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Помимо скромных, по современным мерками, объёмов ОЗУ и ПЗУ недостатком является не самый производительный процессор Exynos 990. Компания продолжает гнуть свою линий и выпускать в Европе смартфоны на фирменной однокристальной системе. Это приводит к тому, что версия для нашего региона уступает американскому варианту на Snapdragon 865 в автономности, производительности и качестве снимков/видео с камеры.

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К слову, Samsung Galaxy S20+ наряду со стандартным изданием серии – единственные в мире смартфоны, которые могут похвастаться телеобъективом разрешением 64 Мп. Зачастую вендоры используют сенсоры на 64 Мп в 26-мм модулях. Но в герое заметки в главной камере установлен новый датчик изображения оптического формата 1/1,76” с разрешением 12 Мп. Пиксели имеют размер 1,8 мкм. Также отметим Dual Pixel PDAF и оптическую стабилизацию.

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С зумом южнокорейская компания немного намудрила. Модель получила поддержку съёмки видео в 8K UHD. Понятно, что этот режим особой популярностью не пользовался бы при 3-кратном или 5-кратном зуме телеобъектива, а разрешение стандартного модуля не позволяет реализовать поддержку 8K. Поэтому кратность масштабирования по отношению к основной камере составило лишь 1,1x. Гибридный зум – трёхкратный.

Ультраширокоугольный модуль оборудован 12-мегапиксельным сенсором. Он отличается от матрицы, которая используется в главной камере. Здесь установлен датчик оптического формата 1/2,55” с 1,4-мкм пикселями. Помимо поддержки 8K смартфон может записывать видео в 4K с частотой 60 к/сек. Этим же в состоянии похвастаться и 10-мегапиксельная селфи-камера.

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Вопросами питания в Samsung Galaxy S20+ занимается аккумулятор на 4500 мА*ч с 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной подзарядкой. При желании вы можете использовать смартфон, чтобы зарядить умные часы или наушники беспроводным путём. Завершая тему беспроводных возможностей, отметим адаптеры Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, чип NFC и поддержку Samsung DeX Wireless. Подключить девайс к монитору и телевизору можно и проводным способом в режиме Samsung DeX.

В завершение уделим внимание дисплею. В его основе лежит панель Dynamic AMOLED с разрешением 1440 точек по меньшей стороне и встроенный биометрическим сенсором. Диагональ составляет 6,7 дюйма. Максимальная частота обновления – 120 Гц, на работает она только при разрешении 1080p. Из остального отметим операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.5 и защиту от воды по стандарту IP68. К слову, компания уже начала рассылать бета-версию One UI 3.0 с Android 11.