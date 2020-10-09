Samsung Galaxy S20+ подешевел на 25 000 рублей – Exynos 990, NFC, 64-Мп камера по самой низкой цене с начала продаж
Несколько дней назад мы писали о том, что в «Ситилинк» можно купить Samsung Galaxy S20+ по низкой цене. Сегодня, 9 октября, магазин снизил стоимость флагмана текущего поколения южнокорейской компании до минимальной отметки.
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Цена смартфона упала ещё на 5 000 рублей. Таким образом, купить модель в магазине «Ситилинк» можно уже за 64 990 рублей. Это рекордно низкая стоимость, если мы говорим о простых ценах официальной розницы без учёта дополнительных скидок по программе Trade-in. На Amazon устройство стоит ненамного дешевле – от 687 евро. За 65 000 рублей февральская новинка предлагает 8 ГБ оперативной памяти и постоянное запоминающее устройство, рассчитанное на хранение 128 ГБ данных. Как видим, гигант из Южной Кореи особо не горит желанием увеличивать объёмы памяти во флагманах.
Помимо скромных, по современным мерками, объёмов ОЗУ и ПЗУ недостатком является не самый производительный процессор Exynos 990. Компания продолжает гнуть свою линий и выпускать в Европе смартфоны на фирменной однокристальной системе. Это приводит к тому, что версия для нашего региона уступает американскому варианту на Snapdragon 865 в автономности, производительности и качестве снимков/видео с камеры.
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К слову, Samsung Galaxy S20+ наряду со стандартным изданием серии – единственные в мире смартфоны, которые могут похвастаться телеобъективом разрешением 64 Мп. Зачастую вендоры используют сенсоры на 64 Мп в 26-мм модулях. Но в герое заметки в главной камере установлен новый датчик изображения оптического формата 1/1,76” с разрешением 12 Мп. Пиксели имеют размер 1,8 мкм. Также отметим Dual Pixel PDAF и оптическую стабилизацию.
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С зумом южнокорейская компания немного намудрила. Модель получила поддержку съёмки видео в 8K UHD. Понятно, что этот режим особой популярностью не пользовался бы при 3-кратном или 5-кратном зуме телеобъектива, а разрешение стандартного модуля не позволяет реализовать поддержку 8K. Поэтому кратность масштабирования по отношению к основной камере составило лишь 1,1x. Гибридный зум – трёхкратный.
Ультраширокоугольный модуль оборудован 12-мегапиксельным сенсором. Он отличается от матрицы, которая используется в главной камере. Здесь установлен датчик оптического формата 1/2,55” с 1,4-мкм пикселями. Помимо поддержки 8K смартфон может записывать видео в 4K с частотой 60 к/сек. Этим же в состоянии похвастаться и 10-мегапиксельная селфи-камера.
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Вопросами питания в Samsung Galaxy S20+ занимается аккумулятор на 4500 мА*ч с 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной подзарядкой. При желании вы можете использовать смартфон, чтобы зарядить умные часы или наушники беспроводным путём. Завершая тему беспроводных возможностей, отметим адаптеры Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, чип NFC и поддержку Samsung DeX Wireless. Подключить девайс к монитору и телевизору можно и проводным способом в режиме Samsung DeX.
В завершение уделим внимание дисплею. В его основе лежит панель Dynamic AMOLED с разрешением 1440 точек по меньшей стороне и встроенный биометрическим сенсором. Диагональ составляет 6,7 дюйма. Максимальная частота обновления – 120 Гц, на работает она только при разрешении 1080p. Из остального отметим операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.5 и защиту от воды по стандарту IP68. К слову, компания уже начала рассылать бета-версию One UI 3.0 с Android 11.
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