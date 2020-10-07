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Xiaomi Redmi Note 8 Pro является одним из самых продаваемых Android-смартфонов в 2020 году. При этом модель появилась на рынке более чем год назад, и уже китайская компания успела выпустить новое поколение. Сейчас смартфон восьмой серии можно приобрести намного дешевле, чем годом ранее.

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Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 8 Pro в отличие от китайской доступна только в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. В обоих случаях предусмотрено по 6 ГБ оперативки. На AliExpress цена начальной конфигурации составляет порядка 185 долларов. За 200 долларов можно купить версию с накопителем удвоенного объёма.

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В России смартфон успешно продаётся уже много месяцев. Правда, после релиза Pro-версии нового поколения стоимость героя заметки весной вернулась практически до уровня старта продаж, если мы говорим об официальной рознице. В «Ситилинк» за Redmi Note 8 Pro просят 17 990 рублей или 19 990 рублей в зависимости от объёма оперативной памяти под капотом.

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Напомним, что на борту смартфона установлен игровой процессор Helio G90T. В последнее время компания MediaTek неплохо зарекомендовала себя, а её 12-нанометровые и 7-нанометровые однокристальные системы могут конкурировать с 8-нанометровыми и 7-нанометровыми чипсетами производства Qualcomm. Говоря о Helio G90T, отметим частоту до 2,05 ГГц, графику Mali-G76 MC4, а также хорошую производительность одновременно с высоким уровнем энергоэффективности.

В Xiaomi Redmi Note 8 Pro китайская компания установила дисплей IPS LCD с поддержкой HDR. Частота обновления 90 Гц не предусмотрена. Матрица характеризуется диагональю 6,53 дюйма и разрешением 1080 x 2340 точек, что соответствует формату Full HD+. Для 20-мегапиксельной селфи-камеры предусмотрен небольшой каплевидный вырез вверху лицевой стороны, по центру.

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Герой заметки стал первым в мире смартфоном, которому досталась 64-мегапиксельная основная камера. Помимо стандартного сенсора оптического формата 1/1,72” на тыльной стороне разработчики разместили ультраширокоугольный блок на 8 Мп с 13-миллиметровой оптикой и пару 2-мегапиксельных датчиков изображения для съёмки мелких объектов и размытия фона.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro уже обзавёлся прошивкой MIUI 12 с операционной системой Android 10, хотя в продаже он появился с Android 9.0 Pie + MIUI 11. А вот одиннадцатую ревизию ОС от Google ждать уже не стоит. Ёмкость комплектной батареи составила 4500 мА*ч. АКБ можно зарядить оперативно благодаря тому, что производитель реализовал поддержку 18-ваттной подзарядки через USB Type-C.

Смартфон первым в линейке Redmi Note получил чип NFC с поддержкой Google Pay. Отказываться от независимого слота для microSD и разъёма для наушников китайская компания не стала. Рамка сделана из пластика, а сзади и спереди разработчики используют стекло Gorilla Glass пятого поколения. Из других характеристик героя заметки выделим Bluetooth / Wi-Fi, радио, ИК-порт и тыльный сканер отпечатков пальцев.