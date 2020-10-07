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Китайская компания Realme сегодня, 7 октября, провела большие мероприятия в Индии и Европе. Первое нас не особо интересует в отличие от второго. Бренд, созданный два с половиной года назад, привёз в Европу смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro, которые являются сильными конкурентами для Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro соответственно. В этой заметке мы сосредоточимся именно на сравнении новинок Realme с представленными весной смартфонами Xiaomi.

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Начнём с версий Pro. Обе оборудованы 8-нанометровым кремниевым мозгом Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 618. Компания Qualcomm позиционирует эту однокристальную систему в качестве игровой. Заметим, что в этом году у американского чипмейкера наблюдаются большие проблемы с логичностью нейминга. Например, SD 720G оказался мощнее, чем SD 730G, а SD 750G производительнее, чем SD 765G.

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Набор интерфейсов у Redmi Note 9 Pro и Realme 7 Pro практически идентичный. Есть Bluetooth, Wi-Fi 5, чип NFC, независимый слот для карты microSD, USB Type-C и выход под наушники. Основные камеры тоже почти не отличаются. Новинка получила модули разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Угол обзора изображения составляет 119 градусов в ультраширокоугольном модуле. Снимать видео можно в формате 4K UHD при 30 к/сек. В смартфоне Xiaomi камера для макросъёмки имеет разрешение 5 Мп. Главной же фишкой Realme 7 Pro является новая 64-мегапиксельная матрица Sony IMX682 оптического формата 1/1,73 дюйма.

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Realme 7 Pro

Новинка оснащена дисплеем S-AMOLED формата Full HD+ со встроенным дактилоскопом. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 3+. Под экраном установлен биометрический сенсор. В отверстии слева обосновалась 32-мегапиксельная фронтальная камера. Вопросами питания в смартфоне занимается АКБ ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной зарядкой. Ещё одно преимущество модели – стереодинамики.

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Redmi Note 9 Pro оборудовали IPS-панелью диагональю 6,67 дюйма формата FHD+. Фронтальный селфи-модуль построен на 16-мегапиксельной матрице, а сканер дактилоскопический датчик на правом торце. За питание отвечает аккумулятор на 5020 мА*ч с 30-Вт зарядкой.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Обе модели имеют Android 10 и внутренний флеш-накопитель, рассчитанный на 128 ГБ. Realme 7 Pro оснащён 8 ГБ оперативки. Цена составила 299 евро. Продажи стартуют 21 октября 2020 года. За эти же деньги Redmi Note 9 Pro предлагает на 2 ГБ оперативки меньше. Кроме того, смартфон Xiaomi доступен с 6 ГБ + 64 ГБ стоимостью 269 евро.

Теперь перейдём к стандартным изданиям. Между Realme 7 и Redmi Note 9 отличий чуть больше, чем между версиями Pro. Оба смартфона получили главную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K, разъём для наушников, Android 10, NFC, Bluetooth 5 / Wi-Fi и порт USB Type-C.

Ёмкость аккумулятора тоже почти не отличается – 5000 мА*ч у Realme 7 и 5020 мА*ч у Redmi Note 9. При этом новинка поддерживает 30-ваттную проводную подзарядку, тогда как мощность зарядки у конкурента составляет 18 Вт.

Realme 7

Realme 7 оснащён 90-герцовым дисплеем IPS FHD+ с 6,5 дюйма. В компактном круглом отверстии нашлось место камере для селфи на 16 Мп. Дактилоскопический сканер китайские разработчики установили на правом торце.

Сердцем смартфона выступает 12-нанометровая SoC Helio G95. Чип работает в паре с 4-8 ГБ ОЗУ. Внутреннее хранилище имеет вместимость 64/128 ГБ и поддерживает расширение картами microSD.

В Redmi Note 9 установлена более скромная система-на-чипе Helio G85. Оперативной памяти предусмотрено 3 ГБ или 4 ГБ, а постоянной – 64 ГБ или 128 ГБ соответственно. Дисплей Full HD+ имеет диагональ 6,53 дюйма, но не поддерживает 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен сзади, а разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп.

Xiaomi Redmi Note 9

Realme 7 в модификации 4/64 ГБ оценили в 179 евро. За дополнительные 2 ГБ оперативной памяти нужно доплатить 20 евро. Стоимость конфигурации 8/128 ГБ составила 249 евро. Продажи начнутся 13 октября 2002 года. Для сравнения, стартовая цена Redmi Note 9 в модификациях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ составила 199 евро и 249 евро соответственно.