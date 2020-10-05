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Три смартфона OnePlus получили важное обновление глобальной прошивки OxygenOS

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Компания OnePlus выпустила новую версию программного обеспечения OxygenOS для двух флагманов 2019 года и середняка, анонсированного несколько месяцев. Речь идёт о смартфонах OnePlus 7T, 7T Pro и Nord.

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OnePlus Nord обзавёлся программным обеспечением OxygenOS 10 с операционной системой Android 10, которое проходит под номером v10.5.8.AC01AA. Также доступна индийская версия v10.5.8.AC01DA. В ближайшее время ожидается релиз европейской сборки v10.5.8.AC01BA.

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Апдейт оптимизирует работу стабилизации изображения при съёмке видео, улучшает калибровку дисплея и повышает стабильность работы сети. Обновление улучшает управление уведомлениями, позволяя скрывать не самые важные оповещения. Кроме того, новая версия программного обеспечения улучшает стабильность работы прошивки и добавляет заплатку безопасности операционной системы Android за сентябрь 2020 года.

Напомним, что OnePlus Nord оказался довольно неоднозначным смартфоном. Его стоимость в базовой модификации в Европе составила 399 евро, а в топовой – 499 евро. Оперативной памяти модель предлагает 8 ГБ или 12 ГБ, а встроенной – 128 ГБ или 256 ГБ соответственно.

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Сердцем устройства выступила однокристальная система Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 620. Питание 7-наноометровому мобильному процессору обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4115 мА*ч с поддержкой 30-ваттной зарядки по проводу.

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По словам производителя, главной фишкой OnePlus Nord является фронтальная камера. Китайская компания назвала её лучшей в мире. Разрешение составляет 32 Мп + 8 Мп. Снимать видео можно в 4K Ultra HD при 60 FPS. 8-мегапиксельный модуль дополнен ультраширокоугольной оптикой с углом захвата 105 градусов. Разрешение основной камеры скромное – 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Она получила поддержку 4K UHD, но только при 30 FPS.

В смартфоне используется дисплей Fluid AMOLED формата Full HD+. Диагональ составляет 6,44 дюйма. В экран встроен биометрический сенсор. Матрица поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления 90 Гц. Каркас OnePlus Nord сделан из пластика, а сзади и спереди установлены стеклянные панели Gorilla Glass пятого поколения.

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Для OnePlus 7T с версией Pro тоже вышла прошивка в Индии наряду с глобальной сборкой. Обновление для Европы ожидается до конца следующей недели. Апдейт приносит заплатку безопасности операционной системы Android 10 за сентябрь этого года, исправляет проблемы при работе некоторых сторонних приложений, оптимизирует энергопотребление и улучшает стабильность работы системы.

Напомним, что обе модели несут на борту 7-нанометровую систему-на-чипе Snapdragon 855+ с пиковой частотой 2,96 ГГц. Помимо мобильного процессора между двумя смартфонами есть ещё много общего. Флагманы 2019 года оборудованы стереофоническими динамиками, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, главным модулем на 48 Мп, ультраширокоугольной камерой с разрешением 16 Мп, NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth.

OnePlus 7T оборудован 6,55-дюймовой панелью Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, а фронтальная камера установлена в каплевидном вырезе. Оперативной памяти на борту предусмотрено 8 ГБ, а вместимость встроенного флеш-накопителя составила 128/256 ГБ в зависимости от модификации. Вопросами питания занимается аккумулятор ёмкостью 3800 мА*ч. Телеобъектив в основной камере имеет разрешение 12 Мп.

В OnePlus 7T Pro ёмкость батареи повышена до 4085 мА*ч. Фронтальная камера размещена на моторизированной площадке. Дисплей тоже поддерживает частоту обновления 90 Гц, но при этом диагональ выросла до 6,67 дюйма, а разрешение – до 1440 x 3120 точек. В телеобъективе сзади установлен сенсор на 8 Мп. При этом кратность оптического зума составляет 3x вместо 2x. Доступен флагман в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

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