Motorola Edge+ представлен в России – Snapdragon 865, 108-Мп камера, 90-Гц дисплей, NFC и аккумулятор на 5000 мА*ч по цене 79 990 рублей
В середине весны в США компания Motorola, входящая в топ-5 ведущих игроков на американском рынке смартфонов, представила флагманскую модель Motorola Edge+. Продажи начались в мае, а до России весенняя новинка добралась почти через полгода после своего дебюта.
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Корпус смартфона сделан из алюминия и стекла Gorilla Glass пятого поколения. Защита от воды имеется, но ни одному из стандартов IP она не соответствует. Габариты модели составили 161,1 x 71,4 x 9,6 мм, а масса – 203 грамма. На лицевой стороне расположен так называемый «экран-водопад» с изогнутыми боковыми гранями, которые переходят на боковые торцы корпуса. Диагональ составляет 6,7 дюйма, а разрешение – 1080 x 2340 точек. Плотность пикселей – 385 ppi. В плоскость дисплея интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев. Матрица на органических светодиодах поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и стандарт HDR10+.
В левом верхнем углу экрана есть небольшое круглое отверстие, в котором обосновалась 25-мегапиксельная фронтальная камера. Она поддерживает замедленную съёмку в Full HD при 120 к/сек. Разрешение основной камеры – 108 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Компанию трём оптическим модулям составляет сенсор ToF. Телеобъектив (8 Мп) и главный модуль могут похвастаться фазовой автофокусировкой и оптической стабилизацией изображения. Кратность зума – 3x. В ультраширокоугольном модуле есть автоматическая фокусировка. Motorola Edge+ может снимать ролики в формате 6K при 30 к/сек. Специалисты DxOMark присудили камере 113 баллов. Для сравнения, столько же набрали Honor 20 Pro и Samsung Galaxy S10, а лидер рейтинга Xiaomi Mi 10 Ultra получил 130 пунктов.
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Сердцем модели выступает 7-нанометровая система-на-чипе Snapdragon 865 от Qualcomm. Она имеет три кластера ядер с частотой 1,8 ГГц (x4), 2,42 ГГц (x3) и 2,84 ГГц (x1). За графику отвечает контроллер Adreno 650. Мобильный процессор поставляет вместе с 5G-модемом Snapdragon X55, что делает любой смартфон немного дороже, хотя в России от поддержки 5G особого прока пока что нет. Чип дополнен 12 ГБ оперативной памяти, а встроенный флеш-накопитель UFS 3.0 может хранить 256 ГБ данных и не поддерживает расширение картами microSD.
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Motorola Edge+ работает на операционной системе Android 10 и точно получит одиннадцатую ревизию ОС. Ёмкость комплектной батареи составляет 5000 мА*ч. Аккумулятор поддерживает 18-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную подзарядку. В отличие от многих флагманов на рынке модель сохранила разъём для подключения проводных наушников. Также отметим поддержку стандарта Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, стереодинамики и NFC для бесконтактных платежей.
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Рекомендованная цена Motorola Edge+ в России составила 79 990 рублей. Первые покупатели смогут приобрести смартфон за 75 550 рублей. Примерно столько же флагман стоит в США – 999 долларов или 77 000 рублей, правда иногда по акции его можно купить за 799 долларов или 62 000 рублей. А вот в Европе он оказался заметно дороже 1199 евро или 110 000 рублей, но нужно сделать поправку на курс валют.
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