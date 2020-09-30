Google Pixel 4a 5G представлен официально – Snapdragon 765G, Android 11, NFC и аккумулятор ёмкостью 3800 мА*ч по цене 499 евро
Вместе со смартфоном среднего класса Pixel 5 американская компания Google анонсировала более скромную модель на том же процессоре, но которая относится к прошлому поколению. Вторая новинка называется Google Pixel 4a 5G. Она стала чуть улучшенной и увеличенной версией Pixel 4a.
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Смартфон заключён в пластиковый корпус, габариты которого составили 153,9 x 74 x 8,6 мм. Вес модели не уточняется. На лицевой стороне установлено стекло Gorilla Glass лишь третьего поколения. Оно прикрывает OLED-дисплей формата Full HD+ с поддержкой HDR. Экран имеет соотношение сторон 19,5 к 9, разрешение Full HD+ и плотность точек 416 пикселей на дюйм. Поддержка частоты обновления 90 Гц не заявлена.
Как и в случае с Pixel 5, фронтальная камера с 8-мегапиксельным сенсором обосновалась в левом верхнем углу. Из общего также стоит отметить стереофонические динамики, тыльный сканер отпечатков пальцев, поддержку Near Field Communication, адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Сердцем Google Pixel 4a 5G тоже выступила однокристальная система Snapdragon 765G, выполненная по нормам 7-нанометрового технологического процесса. За графику отвечает контроллер Adreno 620, а пиковая частота CPU составляет 2,4 ГГц.
Квадратная площадка основной камеры расположена в левом верхнем углу тыльной стороны. Разрешение главного датчика изображения составляет 12,2 Мп. Стандартный модуль получил автофокусировку Dual Pixel, оптическую стабилизацию и поддержку видеосъёмки в 4K UHD при 30 к/сек. Разрешение ультраширокоугольной камеры составило 16 Мп, как и у Pixel 5.
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Зарядная ёмкость аккумулятора составила 3800 мА*ч. Модель получила поддержку быстрой подзарядки мощностью 18 Вт USB Power Delivery 2.0. Беспроводная зарядка не предусмотрена. Pixel 4a 5G работает на базе операционной системы Android 11 без дополнительных программных оболочек. В отличие от более дорогой новинки он получил разъём для наушников, но при этом лишился защиты от воды по стандарту IP68.
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Google Pixel 4a 5G поступит в продажу в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем UFS 2.1 объёмом 128 ГБ без возможности расширения картами microSD. Стоимость смартфона в США составила 499 долларов, в Европе – 499 евро (585 долларов), а в Великобритании – 499 фунтов стерлингов (645 долларов). Старт продаж запланирован на 19 ноября 2020 года. При оформлении предварительного заказа в Великобритании, Франции, Ирландии или Германии до 5 ноября в подарок предусмотрены наушники Bose QuietComfort 35 II. Отдельно гарнитура стоит порядка 350 долларов.
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