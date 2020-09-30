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Сегодня мы уже писали о смартфонах Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Вместе с ними китайская компания анонсировала ещё одну, но уже более скромную модель. Третья новинка производителя называется Xiaomi Mi 10T Lite. Отметим, что в прошлом году производитель выпустил только два устройства в рамках серии прошлого поколения, Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro. Поэтому, версия Lite, по сути, предшественника не имеет.

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Как и более продвинутые модели, Xiaomi Mi 10T Lite получил 6,67-дюймовую матрицу IPS Full HD+, которую прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Однако, частота обновления экрана упала со 144 Гц до 120 Гц, а отверстие под камеру для селфи переехало с левом угла в центр. При этом разрешение фронталки снизилось с 20 Мп до 16 Мп. Дисплей охватывает 84% цветового пространства NTSC и имеет яркость 450 нит.

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Тыльная сторона тоже оформлена стеклом Gorilla Glass 5, а рамка изготовлена из пластика. Габариты корпуса составили 165,3 x 76,8 x 9 мм при массе 214,5 грамма. Дизайн задника в сравнении с Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro изменился. Вместо большой прямоугольной площадки под камеру китайские разработчики решили позаимствовать исполнение в стиле POCO X3 NFC.

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Основная камера у Xiaomi Mi 10 Lite представлена четырьмя модулями. Разрешение главного составляет 64 Мп, а ультраширокоугольного – 8 Мп. Угол обзора равен 120 градусам. Также имеется пара сенсоров на 2 Мп для съёмки мелких объектов и размытия заднего фона. Снимать видео в 8K UHD новинка не умеет. Оптической стабилизацией изображения версия Lite тоже не располагает.

При этом смартфон сохранил стереофонические динамики и обзавёлся разъёмом для подключения проводных наушников. На правом торце обосновался сканер отпечатков пальцев. Заряжается новинка через порт USB Type-C, который установлен на нижней грани устройства.

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Сердцем Xiaomi Mi 10T Lite выступает однокристальная система Snapdragon 750G, которая выполняется по нормам 8-нанометровой технологии. Чипсет имеет встроенный модем 5G Snapdragon X52. Производительность центрального процессора по сравнению с 8-нанометровым Snapdragon 730G выросла на 20%, а GPU Adreno 619 прибавил 10% по сравнению с Adreno 618. Мобильная платформа дополнена 6 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель вместимостью 64/128 ГБ в зависимости от модификации.

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Вопросами питания занимается аккумулятор на 4820 мА*ч, который получил поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 33 Вт. Из интерфейсов отметим NFC, Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Работает модель под управлением операционной системы Android 10, дополненной проприетарной надстройкой MIUI 12.

Xiaomi Mi 10T Lite можно будет купить в Европе начиная с 13 октября 2020 года. Стоимость версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти составила 279 евро, но на распродаже её можно будет купить на 30 евро дешевле. Модификацию с накопителем на 128 ГБ китайская компания оценила в 329 евро. Смартфон поступит в продажу в цветах Atlantic Blue, Pearl Gray и Rose Gold Beach.