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Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 для 18 смартфонов. Большая часть из них уже получила стабильное программное обеспечение, но производитель всё ещё продолжает тестировать оболочку.

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MIUI 12 Closed Beta доступна только для пяти смартфонов 2020 года. Это Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth, Redmi K30 5G Racing, Redmi 10X и версия Pro. Все пять моделей поддерживают работу в сетях пятого поколения. Отметим, что MIUI 12 от 29 сентября 2020 года на базе операционной системы Android 11 получил лишь Xiaomi Mi 10 Youth. В остальных 17 случаях прошивка основана на десятой ревизии «зелёного робота».

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Тестирование программного обеспечения для Xiaomi Redmi Note 8 продолжаются. На этой неделе появилась информация о том, что стабильная прошивка станет доступна до конца следующего месяца. Причём китайская компания обещает обновить все свои смартфоны, которые ещё не получили MIUI 12, включая модель Redmi Note 8T. Она, напомним, официально в Китае не продаётся.