18 смартфонов Xiaomi получили свежую версию MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 для 18 смартфонов. Большая часть из них уже получила стабильное программное обеспечение, но производитель всё ещё продолжает тестировать оболочку.
реклама
MIUI 12 Closed Beta доступна только для пяти смартфонов 2020 года. Это Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth, Redmi K30 5G Racing, Redmi 10X и версия Pro. Все пять моделей поддерживают работу в сетях пятого поколения. Отметим, что MIUI 12 от 29 сентября 2020 года на базе операционной системы Android 11 получил лишь Xiaomi Mi 10 Youth. В остальных 17 случаях прошивка основана на десятой ревизии «зелёного робота».
Тестирование программного обеспечения для Xiaomi Redmi Note 8 продолжаются. На этой неделе появилась информация о том, что стабильная прошивка станет доступна до конца следующего месяца. Причём китайская компания обещает обновить все свои смартфоны, которые ещё не получили MIUI 12, включая модель Redmi Note 8T. Она, напомним, официально в Китае не продаётся.
|
#
|
Телефон
|
Android
|
Версия ПО
|
Загрузить
|
1
|
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
2
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
3
|
Xiaomi Mi 10 Youth Edition
|
Android 11
|
Closed Beta 20.9.29
|
4
|
Xiaomi Redmi K20 Pro
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
5
|
Xiaomi Redmi K30 5G
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
6
|
Xiaomi Redmi K30 5G Racing
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
7
|
Xiaomi Mi CC9e
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
8
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
9
|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
10
|
Xiaomi Redmi Note 8
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
11
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
12
|
Xiaomi Mi 9
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
13
|
Xiaomi Mi 10 Ultra
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
14
|
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
15
|
Xiaomi Redmi 10X 5G
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
16
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
17
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
|
18
|
Xiaomi Mi CC9
|
Android 10
|
Closed Beta 20.9.29
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила