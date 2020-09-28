Актуальная версия MIUI 12 стала доступна для Xiaomi Redmi Note 8 и ещё 15 смартфонов компании
Китайский гигант Xiaomi выпустил регулярное обновление от 28 сентября 2020 года для 16 смартфонов, включая несколько устройство бренда Redmi. В зависимости от модели некоторые сборки MIUI 12 основаны на базе операционной системы Android 11.
реклама
Речь идёт о Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Первая оборудована процессором Snapdragon 765G, а все остальные несут на борту более мощную однокристальную систему Snapdragon 865. Оба чипа выполнены по 7-нанометровой технологии и поддерживают мобильные сети пятого поколения.
Каждый из четырёх вышеперечисленных смартфонов была анонсирован в 2020 году. Также в этом году появились Redmi 10X 5G и версия Pro на Dimensity 820 5G. Эти модели получили MIUI 12 вместе с операционной системой Android 10. Все остальные девайсы из списка родом из 2019 года. Отметим, что стабильная прошивка с одиннадцатой ревизией «зелёного робота» на недорогие смартфоны будет выпущена китайской компанией лишь в следующем году.
В завершение добавим, что очередную закрытую бета-версию получил Xiaomi Redmi Note 8. Сегодня стало известно, что он и ещё несколько десятков смартфонов производителя из Поднебесной будут обновлены до MIUI 12 Stable к концу следующего месяца.
|
№
|
Модель
|
Год анонса
|
Кодовое название
|
Версия ОС
|
Версия ПО / Скачать
|
1
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
atom
|
Android 10
|
2
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
bomb
|
Android 10
|
3
|
Redmi Note 8
|
2019
|
ginkgo
|
Android 10
|
4
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
begonia
|
Android 10
|
5
|
Redmi K30 Pro
|
2020
|
lmi
|
Android 10
|
6
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
raphael
|
Android 11
|
7
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
violet
|
Android 10
|
8
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
cepheus
|
Android 10
|
9
|
Xiaomi Mi 9 Pro
|
2019
|
crux
|
Android 10
|
10
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
cmi
|
Android 11
|
11
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
grus
|
Android 10
|
12
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
laurus
|
Android 10
|
13
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
pyxis
|
Android 10
|
14
|
Xiaomi Mi 10
|
2020
|
umi
|
Android 11
|
15
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2020
|
vangogh
|
Android 11
|
16
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
vela
|
Android 10
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила