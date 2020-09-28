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Китайский гигант Xiaomi выпустил регулярное обновление от 28 сентября 2020 года для 16 смартфонов, включая несколько устройство бренда Redmi. В зависимости от модели некоторые сборки MIUI 12 основаны на базе операционной системы Android 11.

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Речь идёт о Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Первая оборудована процессором Snapdragon 765G, а все остальные несут на борту более мощную однокристальную систему Snapdragon 865. Оба чипа выполнены по 7-нанометровой технологии и поддерживают мобильные сети пятого поколения.

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Каждый из четырёх вышеперечисленных смартфонов была анонсирован в 2020 году. Также в этом году появились Redmi 10X 5G и версия Pro на Dimensity 820 5G. Эти модели получили MIUI 12 вместе с операционной системой Android 10. Все остальные девайсы из списка родом из 2019 года. Отметим, что стабильная прошивка с одиннадцатой ревизией «зелёного робота» на недорогие смартфоны будет выпущена китайской компанией лишь в следующем году.

В завершение добавим, что очередную закрытую бета-версию получил Xiaomi Redmi Note 8. Сегодня стало известно, что он и ещё несколько десятков смартфонов производителя из Поднебесной будут обновлены до MIUI 12 Stable к концу следующего месяца.