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Xiaomi рассказала, когда все смартфоны получат прошивку MIUI 12, включая Redmi Note 8 и Redmi Note 8T

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Китайская компания Xiaomi с середины этого года тестирует прошивку MIUI 12 на нескольких десятках смартфонов. В начале осени она прекратила выпускать регулярные обновления для нескольких моделей, анонсированных в 2018 году. Сейчас еженедельные сборки выходят исключительно для телефонов 2019 и 2020 годов выпуска. Среди них нашлось место для Xiaomi Redmi Note 8, одного из самых популярных Android-смартфонов последних месяцев.

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Стабильной прошивкой MIUI 12 он до сих пор не обзавёлся. Владельцы телефона постоянно терроризируют китайскую компанию вопросами о том, когда им стоит ждать релиза финальной сборки новой версии проприетарного ПО. Похоже, Xiaomi сама устала от этого. Компания сообщила, когда все её смартфоны получат MIUI 12 Stable.

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Как стало известно, 19 моделей будут обновлены до свежей версии проприетарного программного обеспечения в течение месяца. Компания уже начала третью волну распространения прошивки. В рамках третьего этапа MIUI 12 Stable «прилетит» на все смартфоны, которые не получили апдейт в течение двух предыдущих волн. Таких устройств в ассортименте производителя осталось примерно два десятка.

В этот список попали и модели Redmi Note 8/Redmi Note 8T. Напомним, что они практически не отличаются друг от друга, а версия T может похвастаться поддержкой Near Field Communication. В свою очередь Redmi Note 8 в своё время был самым доступным в мире смартфоном, оборудованным четырёхмодульной основной камерой.

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Семейство Redmi 8 тоже получит MIUI 12 до конца следующего месяца. Оно состоит сразу из четырёх моделей: Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Pro и Redmi 8A Dual. При этом каждая оснащена 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и HD+ панелью диагональю 6,22 дюйма.

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Не останутся без обновления флагманы Redmi K20 Pro Premium на Snapdragon 855+ и Redmi K30 Pro Zoom на Snapdragon 865. Первая модель является почти точной копией Xiaomi Mi 9T Pro за исключением процессора, а вторая отличается от POCO F2 Pro наличием 8-мегапиксельного телеобъектива и увеличенными объёмами системной памяти.

Старые смартфоны тоже получат MIUI 12. Речь идёт о Xiaomi Mi Play, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Они были анонсированы в течение 2018 года. В их случае прошивка будет построена на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Кроме того, с высокой долей вероятности, до MIUI 13 они уже обновлены не будут.

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До конца октября MIUI 12 станет доступна для бюджетников прошлого года Redmi 7 и Redmi 7A, а также для модели Xiaomi Mi CC9e, которая известна ещё как Xiaomi Mi A3. Именно под таким названием смартфон продаётся практически во всё мире и работает при этом на стоковой версии Android. К слову, есть информация, что модель третьего поколения станет последним устройством китайской компании, выпущенным по программе Android One.

Завершать заметку будем двумя моделями 2020 года. Они называются Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Между собой смартфоны практически не отличаются. Версия Pro является самым дорогим устройством серии при цене 299 евро за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

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