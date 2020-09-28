Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi с середины этого года тестирует прошивку MIUI 12 на нескольких десятках смартфонов. В начале осени она прекратила выпускать регулярные обновления для нескольких моделей, анонсированных в 2018 году. Сейчас еженедельные сборки выходят исключительно для телефонов 2019 и 2020 годов выпуска. Среди них нашлось место для Xiaomi Redmi Note 8, одного из самых популярных Android-смартфонов последних месяцев.

реклама

Стабильной прошивкой MIUI 12 он до сих пор не обзавёлся. Владельцы телефона постоянно терроризируют китайскую компанию вопросами о том, когда им стоит ждать релиза финальной сборки новой версии проприетарного ПО. Похоже, Xiaomi сама устала от этого. Компания сообщила, когда все её смартфоны получат MIUI 12 Stable.

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Как стало известно, 19 моделей будут обновлены до свежей версии проприетарного программного обеспечения в течение месяца. Компания уже начала третью волну распространения прошивки. В рамках третьего этапа MIUI 12 Stable «прилетит» на все смартфоны, которые не получили апдейт в течение двух предыдущих волн. Таких устройств в ассортименте производителя осталось примерно два десятка.

В этот список попали и модели Redmi Note 8/Redmi Note 8T. Напомним, что они практически не отличаются друг от друга, а версия T может похвастаться поддержкой Near Field Communication. В свою очередь Redmi Note 8 в своё время был самым доступным в мире смартфоном, оборудованным четырёхмодульной основной камерой.

реклама

Семейство Redmi 8 тоже получит MIUI 12 до конца следующего месяца. Оно состоит сразу из четырёх моделей: Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Pro и Redmi 8A Dual. При этом каждая оснащена 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч и HD+ панелью диагональю 6,22 дюйма.

реклама

Не останутся без обновления флагманы Redmi K20 Pro Premium на Snapdragon 855+ и Redmi K30 Pro Zoom на Snapdragon 865. Первая модель является почти точной копией Xiaomi Mi 9T Pro за исключением процессора, а вторая отличается от POCO F2 Pro наличием 8-мегапиксельного телеобъектива и увеличенными объёмами системной памяти.

Старые смартфоны тоже получат MIUI 12. Речь идёт о Xiaomi Mi Play, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Они были анонсированы в течение 2018 года. В их случае прошивка будет построена на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Кроме того, с высокой долей вероятности, до MIUI 13 они уже обновлены не будут.

реклама

До конца октября MIUI 12 станет доступна для бюджетников прошлого года Redmi 7 и Redmi 7A, а также для модели Xiaomi Mi CC9e, которая известна ещё как Xiaomi Mi A3. Именно под таким названием смартфон продаётся практически во всё мире и работает при этом на стоковой версии Android. К слову, есть информация, что модель третьего поколения станет последним устройством китайской компании, выпущенным по программе Android One.

Завершать заметку будем двумя моделями 2020 года. Они называются Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Между собой смартфоны практически не отличаются. Версия Pro является самым дорогим устройством серии при цене 299 евро за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.