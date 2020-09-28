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Компания Huawei уже больше года продаёт смартфоны без сервисов Google. Да, время от времени она выпускает несколько скромных решений на старых процессорах с Google Mobile Services, но большинство новинок появляются с фирменным программным обеспечением Huawei Mobile Services. Не стал исключение флагман 2020 года Huawei P40 Pro. Модель анонсировали в марте, а уже в апреле она начала продаваться. Сейчас её можно купить почти по самой низкой цене с начала продаж.

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Модель нового поколения появилась на рынке с ценником 860 долларов (70 000 рублей). Сейчас на AliExpress действует новая акция, в рамках которой стоимость флагмана можно снизить на 190 долларов (16 000 рублей). С купоном магазина и промокодом HWS4000 купить Huawei P40 Pro можно за 670 долларов или 54 000 рублей. Для сравнения, в магазине «Ситилинк» цена смартфона составляет приблизительно 64 000 рублей (815 долларов).

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За эти деньги смартфон предлагает пользователям 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель ёмкостью 256 ГБ. В Китае также продаются версии со 128 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти, но на международном рынке доступна только одна конфигурация. Сердцем флагмана выступает фирменный процессор Kirin 990 5G, который может оказаться последней однокристальной системой топового уровня в ассортименте китайской компании в связи с американскими санкциями.

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7-нанометровый чип поддерживает мобильные сети пятого поколения. Несмотря на то, что 5G в России не поддерживается, мобильный процессор имеет преимущества перед Kirin 990 помимо наличия модемной платы нового поколения. Во-первых, это более высокая частота «маленьких» и «средних» ядер (1,95 ГГц против 1,8 ГГц и 2,36 ГГц против 2,09 ГГц соответственно). Во-вторых, наличие двойного ИИ-ускорителя для задач искусственного интеллекта.

Huawei P40 Pro оборудован 90-герцовой панелью OLED с разрешением 1200 x 2640 точек. Диагональ составляет 6,58 дюйма, а плотность пикселей – примерно 440 точек/дюйм. В левом углу есть больше отверстие под фронтальную камеру на 32 Мп и сенсор ToF 3D. В экран интегрирован сканер отпечатков пальцев. Корпус обзавёлся защитой от воды по стандарту IP68.

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Разрешение основной камеры составляет 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп + ToF 3D. Она является ключевой особенностью смартфона. В главном модуле установлен новый сенсор Sony IMX700 с пикселями размером 2,44 мкм. Оптический формат матрицы – 1/1,28”. Датчик дополнен объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм, апертурой f/1,9, фазовой автофокусировкой и оптической стабилизацией.

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В блоке на 12 Мп используется зум-объектив перископной конструкции, который обеспечивает пятикратное оптическое увеличение по отношению к стандартной камере. ЭФР – 125 мм. Он тоже получил поддержку PDAF и оптическую стабилизацию. Ультраширокоугольный модуль имеет разрешение 40 Мп и фазовую автофокусировку. Основная и фронтальная камеры в Huawei P40 Pro поддерживает съёмку в 4K Ultra HD при 30 FPS и 60 FPS. 8K производителем не заявлено.

Флагман текущего поколения оснащён Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC. Программной оболочкой служит фирменный софт EMUI 10.1 с операционной системой Android 10. В Китае уже началось тестирование прошивки EMUI 11. Зарядная ёмкость аккумулятора в смартфоне составила 4200 мА*ч. Из прочего отметим 40-Вт зарядку, ИК-порт и отсутствие разъёма для наушников.