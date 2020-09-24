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Google Pixel 4a был анонсирован 3 августа 2020 года. Вместе с ним компания из Калифорнии немного рассказала ещё о двух моделях: Pixel 4a 5G и Pixel 5. Обе будут представлены полноценно уже на следующей неделе, 30 сентября 2020 года. До премьеры остаётся около недели, а цены и характеристики уже известны.

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Google Pixel 4a 5G будет оснащён 6,2-дюймовой панелью OLED формата Full HD+ без встроенного сканера отпечатков пальцев. Дисплей получит поддержку расширенного динамического диапазона и защиту в виде стекла Gorilla Glass третьего поколения. На тыльной стороне расположится биометрический сенсор, а поддержкой технологии 3D-распознавания лиц модель похвастаться не сможет.

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Сердцем Pixel 4a 5G станет процессор Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и чипом безопасности Titan M. Однокристальная система выполняется по 7-нм технологии. Она будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составит 128 ГБ. Вопросами питания в смартфоне будет заниматься аккумуляторная батарея на 3885 мА*ч, что уже радует.

Разрешение основной камеры составит 12 Мп + 16 Мп. Сенсор на 16 Мп будет дополнен ультраширокоугольным объективом с углом захвата 107 градусов. Во фронтальной камере будет использоваться 8-мегапиксельная матрица. Также отметим поддержку 4K UHD при 60 FPS, Full HD при 240 FPS и оптическую стабилизацию изображения.

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Корпус Pixel 4a 5G будет изготовлен из пластика. Габаритные размеры составят 153,9 x 74 x 8,2 мм. Весить смартфон будет менее 170 граммов. Из прочего отметим слот для microSD, стереофонические динамики, навигационный модуль GPS, Wi-Fi/Bluetooth, поддержку NFC и разъём для наушников.

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Характеристики Google Pixel 5 будут во многом совпадать. Например, он получит в точности такие же камеры, процессор и набор проводных/беспроводных интерфейсов. Объём энергонезависимой памяти составит 128 ГБ тоже, а вот оперативки будет предусмотрено 8 ГБ.

Зарядная ёмкость комплектной батареи вырастет до 4080 мА*ч. Диагональ экрана при этом уменьшится до 6 дюймов, зато появится поддержка частоты обновления изображения 90 Гц. Вместо стекла Gorilla Glass 3 мы увидим Gorilla Glass 6. Также отметим поддержку eSIM, защиту от воды по стандарту IP68 и 18-ваттную зарядку по проводу. Тыльную панель пока что не показали на изображениях, поэтому неизвестно, получил ли будущая новинка сканер отпечатков пальцев. Но на этой есть все шансы, учитывая минимум места на лицевой панели для элементов системы Face ID.

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Оба смартфона будут работать сразу из коробки под управлением операционной системы Android 11. Стоимость Google Pixel 5 составит 629 евро. Модель Pixel 4a 5G обойдётся в 499 евро. Напомним, что Pixel 4a на Snapdragon 730G компания Google оценила в 349 долларов.