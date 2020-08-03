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Google анонсировала смартфоны Pixel 4a, Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G – новые камерофоны по цене от 349 долларов

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Как и ожидалось, компания Google сегодня, 3 августа, представила смартфон среднего класса Pixel 4a. В отличие от китайских производителей Google долго не рекламировала новинку. На прошлой неделе стала известна дата анонса, а сегодня модель уже была презентована. Вместе с Google Pixel 4a были анонсированы Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G. Но о них почти ничего не рассказали.

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Pixel 4a оборудован дисплеем OLED, но сканер отпечатков пальцев при этом расположен на тыльной стороне. Диагональ экрана составляет 5,81 дюйма, а разрешение – 1080 х 2340 точек. Выреза на лицевой стороне смартфона нет. Дисплей отличается поддержкой HDR, тонкими экранными рамками, а прикрывает его стекло Gorilla Glass третьего поколения.

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Новинка заключена в корпус из пластика. Габаритные размеры составляют 144 х 69,4 х 8,2 мм, а масса – 143 грамма. Само собой, защиты от воды не заявлено. Не может модель похвастаться и слотом под карту памяти. А вот стереодинамики остались нетронутыми. Кроме того, американские конструкторы вернули разъём для наушников, которого нет в Pixel 4 и Pixel 4 XL 2019 года выпуска.

Сердцем смартфона выступает 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 730G. Он имеет графику Adreno 618 и работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Для хранения информации предусмотрен накопитель типа UFS 2.1, рассчитанный на хранение 128 ГБ данных. Подсистема питания в Google Pixel 4a представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 3140 мА*ч. АКБ поддерживает 18-ваттную проводную зарядку USB Power Delivery 2.0.

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Основная камера, как и в Pixel 3a, осталась одинарной. Она имеет разрешение 12,2 Мп. В главном модуле установлен сенсор оптического формата 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. Светосила оптики – f/1,7. Также отметим оптическую стабилизацию, автофокус Dual Pixel и поддержку видео в формате 4k Ultra HD с частотой 30 к/сек. При разрешении Full HD модель может записывать ролики с кадровой частотой 30 FPS, 60 FPS и 120 FPS. Во фронтальной камере установлена 8-мегапиксельная матрица (f/2).

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Стоимость Google Pixel 4a в США составила 349 долларов (26 000 рублей). Старт продаж запланирован на 20 августа 2020 года. Цена в Великобритании – 349 фунтов стерлингов (35 000 рублей), а в Европе – 329 евро (28 000 рублей). Также стало известно, что смартфон будет продаваться в Канаде, Австралии, Франции, Индии, Испании, Сингапуре, Италии, Японии, Ирландии и на Тайване. Покупателям новинка будет доступна для в расцветке Just Black.

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О Google Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G информации почти никакой нет. Из названия понятно, что обе модели будут поддерживать мобильные сети пятого поколения. Сегодняшняя новинка этим похвастаться не может. Также известно, что Pixel 4a 5G будет стоить от 499 долларов. Продаваться грядущие новинки будут в США, Канаде, Великобритании, Франции, Ирландии, Японии, Австралии и на Тайване. Google заявила, что полноценная премьера смартфонов состоится в ближайшие два месяца.

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