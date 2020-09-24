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Компания ASUS в 2020 году успела пополнить своё портфолио лишь тремя смартфонами. Самой доступной новинкой, если мы говорим о мировых ценах, а не о китайских, является ASUS ZenFone 7. Смартфон оценили в 699 евро или 820 долларов. Сейчас он доступен со скидкой порядка 110 долларов.

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26 сентября на AliExpress заканчивается очередная осенняя распродажа. До этого времени у всех желающих есть возможность купить ASUS ZenFone 7 за относительно скромные 710 долларов. Для этого нужно использовать купон магазина на 10 долларов и промокод TREND4000, который позволяет сэкономить ещё порядка 60 долларов.

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Как мы уже писали, цена для рынка стран Западной Европы составила 699 евро, а в России флагман нового поколения до сих пор не дебютировал. Но судя по недавней премьере игрового смартфона ASUS ROG Phone III стоимостью до 100 000 рублей, анонс более скромного решения уже не за горами.

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Модель нового поколения стала чуть улучшенной версией смартфона 2019 года, которого представили в Валенсии. Она сохранила необычный механизм камеры с переворачивающейся площадкой. Разработчики повысили прочность конструкции и добавили 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом к главному и ультраширокоугольному модулям разрешением 64 Мп и 12 Мп соответственно.

Поскольку в ASUS ZenFone 7 тройная камера используется и как основная, и как фронтальная, любители снимать себя на видео теперь смогут это делать в формате 8K Ultra HD с частотой 30 FPS. Также заявлена поддержка 4K UHD с максимальной кадровой частотой 120 FPS. Оптической стабилизацией смартфон не обзавёлся в отличие от версии Pro, которая подешевела на 120 долларов. Об этом мы писали вчера.

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Флагман предлагается в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 постоянной памяти, а сердцем выступает однокристальная система Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц вместо Snapdragon 865+ с частотой до 3,1 ГГц. Оба мобильных процессора выполнены по 7-нанометровой технологии, но за счёт повышенных частот версия Plus оказалась примерно на 15% производительнее. Вопросами питания занята встроенная аккумуляторная батарея, зарядная ёмкость которой составляет 5000 мА*ч. Быстрая зарядка мощностью 30 Вт позволяет восполнить заряд АКБ за 93 минуты.

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Семейство седьмой серии – единственные флагманы 2020 года, у которых биометрический сенсор установлен сбоку, несмотря на использование матрицы OLED. Дисплей характеризуется диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Также отметим поддержку HDR10+, частоту обновления 90 Гц и стекло Gorilla Glass 6. Тыльная сторона при этом оформлена стеклом третьего поколения. Из-за особенностей конструкции ASUS ZenFone 7 остался без защиты от воды по стандарту IP68.

Смартфон получил стереофонические динамики, чип NFC, модуль GPS, USB-C, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi 6. Для расширения вместимости хранилища есть слот для карты microSD. Выход под проводные наушники отсутствует. Программной оболочкой выступает фирменная надстройка ZenUI 7, в основе которой лежит операционная система Android 10.